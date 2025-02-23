¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤»¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¡×ÉþÉôÆ»»Ò¤¬ÀéÍÕ¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò»ØÆ³
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÉþÉôÆ»»Ò¡Ê56¡Ë¤¬23Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦»çCC¤¹¤ß¤ìC¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢8¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¸ÄÊÌ»ØÆ³¤·¤¿ÉþÉô¤Ï¡Ö1ÂÐ1¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢½Ð¾ìÎò¤Î¤¢¤ëÍË¾Áª¼ê¤â»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤¿¤Î¤ÇÀ¤³¦¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡×¤ÈÁª¼ê¸Ä¡¹¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ë½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè·î21¡Á23Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¥³¡¼¥¹¤Ç½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎV¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßSMBC¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÉþÉô¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¡£²ñ¾ì¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë´ÑÀï¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡