Ãæ¹ñ¡¦ÂÀ¸¶»Ô¤Çµ°Æ»¸òÄÌ1¹æÀþ¤¬³«ÄÌ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ2·î23Æü¡ÛÃæ¹ñ»³À¾¾ÊÂÀ¸¶»Ô¤Ç22Æü¡¢µ°Æ»¸òÄÌ1¹æÀþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤¬±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥éÂç¼ê¡¢Ãæ¹ñÅ´·ú»±²¼¤ÎÃæ¹ñÅ´·úÅê»ñ½¸ÃÄ¤¬¼çÆ³¤·¡¢ÃæÅ´½½Ï»¶É½¸ÃÄ¡¢ÃæÅ´½½È¬¶É½¸ÃÄ¡¢ÃæÅ´¾ë·ú½¸ÃÄ¤Ê¤É16¤Î»ö¶È¼Ô¤¬Ï¢¹çÂÎ¤òÁÈ¿¥¤·¤ÆÅê»ñ¡¢·úÀß¤ò¼Â»Ü¡£Ãæ¹ñÅ´·ú¤ÎÀìÌç¥Á¡¼¥à¤¬±¿±Ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ê¡¦»Ô¤Î½ÅÅÀÌ±À¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áí±äÄ¹¤Ï28.7¥¥í¤Ç¡¢Ãæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤ÈÀ¾¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¢ÂÀ¸¶±Ø¡¢ÂÀ¸¶Æî±Ø¡¢ÂÀ¸¶Éð½É¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ê¤É¤Î¸òÄÌ¥Ï¥Ö¤ò·ë¤Ö¡£ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿24±Ø¤ÏÁ´¤ÆÃÏ²¼±Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ°Æ»¸òÄÌÌÖ¤Î¼çÍ×Ï©Àþ¤¬³«ÄÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÂÀ¸¶»Ô³¹ÃÏ¤Î½ÂÂÚ´ËÏÂ¤äÁ´¹ñÅª¤ÊÁí¹ç¸òÄÌ¥Ï¥ÖÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½½¼¼Â¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¡Êµ¼Ô/ÌÓ¿¶²Ú¡¢Á×¿ð¡Ë