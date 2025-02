サンリオキャラクターズたちがデザインされたカプセルトイが登場♪流行りのレトロモダンなレコード盤の形にデザインされたポーチや、懐かしいウォールポケットをデザインしたチャームの2種類が、2月下旬より全国のカプセルトイ自販機コーナーにて順次発売される。サンリオは、ハローキティやマイメロディといった日本を代表するキャラクターを生み出し続けてきた企業。400を超える自社開発の<サンリオキャラクターズ>を使ったグッズを展開するほか、サンリオピューロランドといったテーマパーク事業も手掛けており、特に若い女性から絶大な支持を集めている。

そんなサンリオキャラクターズたちがポーチやチャームになってカプセルトイで登場。さっそく見ていこう♪全5種類の<レコード盤風フラットポーチ>は、流行りのシティポップらしいオシャレな雰囲気を感じるアイテム。A面とB面でそれぞれデザインが違うのもポイントで、ハローキティ、マイメロディ、シナモロール、ポチャッコ、ポムポムプリンなどの大人気キャラクターが音楽を楽しんでいる様子は可愛らしく、手元に置いておきたくなるアイテムだ。同じく2月下旬からの発売が発表されるのは、全6種類の<レトロウォールポケットチャーム>。壁に取り付けて小物が収納できるウォールポケットをモチーフにしたこちらのチャームは、懐かしさを感じる平成テイストな色味がポイント。チャームとして利用するだけではなく、実際に小物を入れて使用することもできるだろう。どこかレトロさを感じるこちらのカプセルトイ。あの頃の気持ちを思い出しながら、カプセル筐体を勢いよく回してみてはいかがだろうか。(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651184