¾Æ¤±¤¿Èª¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¡¡90ºÐÃËÀ¤ÈÈ½ÌÀ¡¡¼¯»ùÅç¡¦Æî¶å½£»Ô
¼¯»ùÅç¸©Æî¶å½£»Ô¤Çº£·î21Æü¡¢¾Æ¤±¤¿Èª¤«¤é¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¿È¸µ¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à90ºÐ¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æî¶å½£»ÔÃÎÍ÷Ä®ÅìÊÌÉÜ¤Çº£·î21Æü¡¢¾Æ¤±¤¿Èª¤«¤éÃËÀ¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢DNA´ÕÄê¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à²Ã¼£º´¿ÆÉ×¤µ¤ó(90)¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ë¤Ï³ù¤ä´¢¤é¤ì¤¿»¨Áð¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÅö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ê©ÃÅ,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
½»Âð,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
°ÖÎîº×,
ºë¶Ì,
°ËÅì»Ô,
Åìµþ,
¿ÀÆàÀî