¡Ú¥¹¥È¥Ã¥×¡ªº¾µ½Èï³²¡ÛÈï³²¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â³ÈÂç ¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²ËÉ»ß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó Éý¹¤¤À¤Âå¤ËÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±
Áê¼¡¤°ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤òËÉ¤´¤¦¤È¡¢23ÆüËÌ¶å½£»Ô¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·Ù»¡´É¡Ö¥Ë¥»ÅÅÏÃº¾µ½¤¬Â¿¤¤¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ËÌ¶å½£»Ô¤Î¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï23Æü¡¢·Ù»¡´±10¿Í¤¬Íè¾ì¼Ô¤Ë¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¡¢¥Ë¥»ÅÅÏÃº¾µ½¤äSNS¤Ç¤Îº¾µ½¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥»ÅÅÏÃº¾µ½¤ÈSNS·¿Åê»ñ¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤Ë¤è¤ëÈï³²³Û¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ92²¯±ß¤È²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢Èï³²¤Ï¹âÎð¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
23Æü¤Ï¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤è¤¦¤È¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥¯¥¤¥º¥Öー¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¾ìÆâ¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Çº¾µ½¤Î¼ê¸ý¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤Î¶â¤ÎÏÃ¤Ïº¾µ½¤òµ¿¤¤¡¢·Ù»¡¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£