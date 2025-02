ANYCOLORが運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」 は、国内/海外にて実施するライブツアー開催を発表した。『にじさんじ 7th Anniversary Festival』閉会式で発表された、「にじさんじ」7周年を記念したライブツアー『にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow!』の開催。にじさんじ初のライブツアー『にじさんじ JAPAN TOUR 2020 Shout in the Rainbow!』から約5年、にじさんじ史上最大規模となるライブツアーを全公演3Dにて開催となる。

現地入場特典として『にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow!バックステージパスステッカー(各公演1種ずつ)』がプレゼントされる。■公演詳細【仙台公演】2025年5月10日、会場:仙台サンプラザホール出演ライバー:卯月コウ、魔界ノりりむ、リゼ・ヘルエスタ、加賀美ハヤト、山神カルタ、フレン・E・ルスタリオ【名古屋公演】2025年6月22日、会場:愛知県芸術劇場出演ライバー:緑仙、葉加瀬冬雪、長尾景、先斗寧、渡会雲雀、小清水透【横浜公演】2025年7月21日、会場:Kアリーナ横浜出演ライバー:える、叶、ドーラ、花畑チャイカ、社築、本間ひまわり、葛葉【神戸公演】2025年8月30日、会場:神戸国際会館出演ライバー:樋口楓、竜胆尊、レヴィ・エリファ、シェリン・バーガンディ、甲斐田晴、伊波ライ【福岡公演】2025年9月13日、会場:福岡サンパレス ホテル&ホール出演ライバー:鷹宮リオン、夢追翔、星川サラ、不破湊、オリバー・エバンス、倉持めると【広島公演】2025年10月18日、会場:広島文化学園HBGホール出演ライバー:ジョー・力一、周央サンゴ、壱百満天原サロメ、セラフ・ダズルガーデン、星導ショウ、栞葉るり【東京公演】2026年1月18日、会場:TOYOTA ARENA TOKYO出演ライバー:月ノ美兎、家長むぎ、剣持刀也、伏見ガク、夕陽リリ、笹木咲、椎名唯華