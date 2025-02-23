¡Ö환율¡Ê¥Õ¥¡¥Ë¥å¥ë¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©ÄÌ²ß¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡Ä¡ª
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö환율¡Ê¥Õ¥¡¥Ë¥å¥ë¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö환율¡Ê¥Õ¥¡¥Ë¥å¥ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÄÌ²ß¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤È¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö환율¡Ê¥Õ¥¡¥Ë¥å¥ë¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö환율¡Ê¥Õ¥¡¥Ë¥å¥ë¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëÄÌ²ßÆ±»Î¤ò¸ò´¹¤¹¤ëºÝ¤ÎÈæÎ¨¤Î¤³¤È¡£
´Ú¹ñ¥¦¥©¥ó¤È¤ÎÎ¾ÂØ¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Î¶ä¹Ô¤ä¶õ¹Á¤ÎÎ¾ÂØ½ê¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØKpedia¡Ù
¡¦¡Ø¥³¥Í¥¹¥È¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô