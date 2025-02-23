Ê¡²¬¤¬DFÃÓÅÄ¼ùÍë¿Í¤Î¼ê½Ñ¤òÊó¹ð¡ÄºòÇ¯8·î¤Ëº¸¥Ò¥¶¤ÎÂç¥±¥¬¡¢Á´¼£¤Ï4¡Á5¥«·î
¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï23Æü¡¢DFÃÓÅÄ¼ùÍë¿Í¤Î¼ê½Ñ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÃÓÅÄ¤Ï2024Ç¯8·î¤Î»î¹ç¤ÇÉé½ý¤·¡¢º¸¥Ò¥¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤ª¤è¤Ó³°Â¦È¾·îÈÄÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¡£¼£ÎÅ²áÄø¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç13Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´¼£¤Ï4¡Á5¥«·î¤ÎÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯7·î¤ËFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·¤¿ÃÓÅÄ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿1»î¹ç¤Î¤ß¡£°ú¤Â³¤Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÃÓÅÄ¤Ï2024Ç¯8·î¤Î»î¹ç¤ÇÉé½ý¤·¡¢º¸¥Ò¥¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤ª¤è¤Ó³°Â¦È¾·îÈÄÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¡£¼£ÎÅ²áÄø¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç13Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´¼£¤Ï4¡Á5¥«·î¤ÎÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯7·î¤ËFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·¤¿ÃÓÅÄ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿1»î¹ç¤Î¤ß¡£°ú¤Â³¤Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£