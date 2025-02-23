·ãÊÑ¤ÎÄæÌÓ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢38ºÐÇÐÍ¥¤ÎàÈþË·¼çá»Ñ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤´¤¤°Ò°µ´¶¤ÈÊ·°Ïµ¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥»¥¯¥·¡¼¤¬¥À¥ÀÏ³¤ì¡×
¡¡38ºÐÇÐÍ¥¤¬Æ¬¤ÎÌÓ¤ò¤½¤êÍî¤È¤·¤¿à·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢SNS¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤¬23Æü¤ÎÊüÁ÷¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¥¥ã¥¹¥È¤òX¤Ç¾Ò²ð¡£Ä»»³¸¡¹»Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë»Ô¸¶È»¿Í¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Ä»»³¸¡¹»¤Ï¡¢¹âÍøÂß¤·¤ò±Ä¤àÌÕ¿Í¤Ç¡¢ÄæÌÓ¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤Ë·¼çÆ¬¤Ç¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤·¤¿»Ô¸¶¤ÏÉáÃÊ¤È°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÑ³¤¤´¶¤¸¡×¡Ö¤¹¤´¤¤°Ò°µ´¶¤ÈÊ·°Ïµ¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¤ì¤¤¤Ç²º¤ä¤«¤Ê´é¤Î¤ªÊý¤¬°ø¶È¶âÂß¤·¤ÎÌõ¤¬Ìµ¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥»¥¯¥·¡¼¤¬¥À¥ÀÏ³¤ì¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ô¸¶¤¬17Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡×(17Ç¯)¤Ç¤âÁÎÎ·¡¦·æ»³¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö·æ»³ÏÂ¾°¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Ê¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÈþË·¼çÏÈ¤ËÄÃºÂ¡×¡Öº£²ó¤Ï¿ïÊ¬°ã¤¦ÁÎ¤Î¤è¤¦¤Ç¡×¤Ê¤É²û¤«¤·¤àÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£