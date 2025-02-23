º´ÅÏ»Ô¤Ç»ÔÌ±¤Ê¤É¤¬ÅÁÅý·ÝÇ½¤òÈäÏª¤¹¤ëÈ¯É½²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë±éµ»¤¬´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£

º´ÅÏ»Ô¶â°æÃÏ¶è¤ÇÃÏ°è¤Î18ÃÄÂÎ¤¬»²²Ã¤·³«¤«¤ì¤¿·ÝÇ½È¯É½²ñ¡£

ºÇ½é¤Ë¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊ¸Ìï¿Í·Á¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢¿Í·Á¤ò»È¤Ã¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë»¦¿Ø¤¬´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÊ¸Ìï¿Í·Á¤ò±é¤¸¤¿¿Í¡Û
¡Ö¡ÊÊ¸Ìï¿Í·Á¤òÈäÏª¤Ç¤­¤Æ¡Ë¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×

¤Þ¤¿·Ú²÷¤Ê¾®ÂÀ¸Ý¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»Æó¿Í°ìÁÈ¤Ç±éÉñ¤¹¤ë¡Ö½Õ¶ð¡×¤Ê¤É¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú´ÑµÒ¡Û
¡Ö³§¤µ¤óÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×

Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ïº´ÅÏ¤ËÅÁ¤ï¤ëË­¤«¤Ê·ÝÇ½¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£