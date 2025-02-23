¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥¹¥êー¥È¥²ー¥à¥ºinÂçºê³«ºÅ¡¡»³åÑÎ¼ÂÀÁª¼ê¡¢ÇòÀÐ²«ÎÉ¡¹Áª¼ê¤é¥¢¥¹¥êー¥È½¸¤¦¡¡¼¯»ùÅç
º£Ç¯¤Ï9·î¤ËÅìµþ¤ÇÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÎÂçºêÄ®¤Ç¤Ï23Æü¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤é¤¬½¸¤¦Î¦¾å¶¥µ»Âç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçºêÄ®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñÆâ³°¤ÎÎ¦¾å¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤é¤¬½¸¤¦Âç²ñ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥¹¥êー¥È¥²ー¥à¥ºinÂçºê¡×¡£4²óÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢µîÇ¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÂæÏÑ¤«¤é¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÃË»Ò100¥áー¥È¥ë¤ÇÆüËÜµÏ¿¤ò»ý¤Ä»³åÑÎ¼ÂÀÁª¼ê¤é¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢23Æü¤Ï¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Î¦¾å¶µ¼¼¤â³«¤«¤ì¡¢½Ð¿å»Ô½Ð¿È¤ÇÀ¤³¦Î¦¾åÁª¼ê¸¢¡¦Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÇòÀÐ²«ÎÉ¡¹Áª¼ê¤é¤¬¡¢Áö¤ë»þ¤Î¥³¥Ä¤Ê¤É¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÁö¤ê¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡¦ ¡¦