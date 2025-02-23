¡Ö°äÅÁ»Ò¤ò´¶¤¸¤ë¡×Koki,¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù½Ð±é¤ÎÎ¢»ö¾ð¤ÈÉã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°¡È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¹¥¥ë¡É
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¼¡½÷¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëKoki,¤¬2·î23ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¡¢·ã¥ì¥¢¤ÊÀ©Éþ»Ñ¤ÎKoki¡¤
¡Ö¥Ñ¥Ñ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡Koki,¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ØÄÁ½Ã¥Ï¥ó¥¿¡¼¥¤¥â¥È¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤Î¥¿¥¤ÊÔ¡£Í½¹ð¤Ç¤Ï¥â¥Ç¥ëÊâ¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥¿¥¤¸ì¤Ç¡Ö¥µ¥ï¥Ç¥£¡¼¥«¡¼¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ôkoki¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¹¥¤¤À¤±¤É¤³¤¦¤¤¤¦Çä¤êÊý¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¥â¥Ç¥ë°ìËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤«¤é¥É¥é¥Þ¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤Î¡©¡Õ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥·¥ã¥Í¥ë¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¶È¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½Ð±é¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¸«¤â¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤Ë¤Ï¤¢¤ë»ö¾ð¤¬¡£
¡ÖºòÇ¯¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¤ÎÀ©ºî¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£±Ç²è¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò°ú¤¼õ¤±¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢Í½¹ð¤Ç¤â·àÃæ¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁ´ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢
¡Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÎÏ¤â¥Ñ¥Ñ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Í¡Õ
¡Ô¤³¤ÎÉã¤Á¤ã¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥¥ë¤Ï²¿¤Ê¤ówww¡Õ
¡¡¥é¥ó¥¦¥§¥¤É÷¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½¹ð¤ËÂçÊª´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Éã¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ËÄÌ¤¸¤ë¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉã¤ÎÌÚÂ¼¤µ¤ó¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»þ¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤¬µá¤á¤ë¡È¥¥à¥¿¥¯¡É¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢³¹¥í¥±¤Ç¿¨¤ì¹ç¤¦³¹¤Î¿Í¤Ë¤â¿ÀÂÐ±þ¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£Koki¡¤¤µ¤ó¤â¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢½ª»Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤Æ¹¥°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£Éã¤Ë¡È1ÅÙ°ú¤¼õ¤±¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ì¡É¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¤È¤¤¤¨¤ÐÌÚÂ¼²ÂÇµ¤¬·Ý¿Í´éÉé¤±¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ý¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂÎÅö¤¿¤ê´ë²è¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà½÷¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Ç½Ð±é¤·¤¿ÌÚÂ¼²ÂÇµ¤µ¤ó¤È°ã¤¤¡¢Koki,¤µ¤ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â±Ç²è¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·ó¤Í¤¿½Ð±é¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÆü¥Æ¥ì¤â·Ý¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´ë²è¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÉã¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤Ï°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÆ±¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°Æ³°¡È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î½÷¿À¹ßÎ×¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡©