Ä´ÍýÃ´Åö¼ÔÅù¤«¤é¡È¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¡É¸¡½Ð¡ÄÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿17¿Í¤ËÈ¯Ç®¤äÓÒÅÇÅù¤Î¿©ÃæÆÇ¾É¾õ ¤¹¤·Å¹¤Ë±Ä¶È¶Ø»ß½èÊ¬
¡¡»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Î¤¹¤·Å¹¤ÎÊÛÅö¤Ç¡¢¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»°½Å¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2·î18Æü¡¢ÄÅ»ÔÆâ¤Î»ö¶È½ê¤«¤éÊÝ·ò½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿12¿Í¤ËÊ¢ÄË¤ä²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤¦¤Á1¿Í¤ÎÊØ¤«¤é¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛÅö¤Ï¾¾ºå»Ô¤Î¤¹¤·Å¹¡Öò¿ÆÁÂÀÏ°¡×¤Î¤Á¤é¤·¼÷»Ê¤Ê¤É¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢2·î12Æü¤È14Æü¤ËÆ±¤¸Å¹¤ÎÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿3¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¤ÎÃË½÷17¿Í¤ËÈ¯Ç®¤äÓÒÅÇ¡¦²¼Î¡¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´Íý¤ÎÃ´Åö¼Ô1¿Í¤È¿©¤Ù¤¿µÒ13¿Í¤ÎÊØ¤«¤é¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢ÊÝ·ò½ê¤Ï¿©ÃæÆÇ¤ÈÃÇÄê¤·¤Æ23ÆüÉÕ¤ÇÅ¹¤ò±Ä¶È¶Ø»ß½èÊ¬¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£