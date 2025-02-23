´ä¼ê¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ5ÆüÌÜ¡¡ÄÃ°µ¸«ÄÌ¤»¤º¡¢·×²èÄäÅÅ¤â
¡¡´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô»°Î¦Ä®°½Î¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï¡¢5ÆüÌÜ¤Î23Æü¤â±ä¾Æ¤òÂ³¤±¤¿¡£»Ô¤ÏÅÄÉÍÃÏ°è¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¤ò·ÑÂ³¡£ÅÅÀþ¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê²ÐºÒ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Æ±Æü¸áÁ°0»þ¤«¤éÅÄÉÍÃÏ°è¤Î·×²èÄäÅÅ¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£¾Ã²Ð³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢ÄÃ°µ¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤±¤¬¿Í¤ä·úÊªÈï³²¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¸©¤äÃÏ¸µ¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ÆÂ»ÌÌÀÑ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÌó318¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡£³ÆÃÏ¤Î±þ±ç¤ä¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬¾å¶õ¤«¤é»¶¿å¤·¤¿¡£
¡¡¼Â²È¤¬ÅÄÉÍÃÏ°è¤ÎÆ±»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷ÌÚ²¼ÏÂÉ§¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤Ï¸½¾ì¶á¤¯¤òË¬¤ì¡Ö22ÆüÌë¤Ï²È¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç²Ð¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±«¤ÎÍ½Êó¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£