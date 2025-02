ÂçÃ«æÆÊ¿3ÅÙÌÜ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç½Ñ¸åºÇÂ®153¥­¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡ª¤¢¤¹¤Ï½é¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ø

メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手(30)が、右肘手術後最速となる153km/hを披露。

順調な調整ぶりを見せています。

約300人のファンが駆けつけた週末のドジャースキャンプ。

結婚を発表したばかりの佐々木朗希投手(23)もちびっ子と触れあうなどリラックスムードですが、ブルペンには緊張感が。

3度目のブルペン入りとなった大谷選手は、力強い速球を投げ込んでいきました。

そして、出したサインは「カットボール」。

このキャンプで初めてのボールも試しました。

その後、ツーシームを2球続けると、大谷翔平選手は「Which one's better? Last one's better?(どっちのツーシームが良かった?)」と、キャッチャーに英語で「どっちが良かったか」と確認する場面もありました。

この日は、手術後最速となる約153km/hのストレートも披露するなど、順調な調整ぶり。

24日は初めて、実戦形式の打撃練習に臨みます。

一方、2024年は思うような成績を残せなかったデトロイト・タイガースの前田健太投手(36)は、オープン戦初登板で2回を投げ4奪三振、無失点の好投。

36歳のベテランが再起を誓います。

前田健太投手:

正直、不安があったので。今はすごく“いい方向”に向かっているなと思います。すごく心が晴れました。