º£½µ¤Î¡Ú¿·µ¬¸ø³«(IPO)ÌÃÊÁ¡Û ¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë
¡ü 2·î28Æü ――――――――――――――
¢¡¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø³«»Ô¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡<325A> £Ô£Å£Î£Ô£É£Á£Ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¡¡¡¡Á¡°ÝÀ½ÉÊ¡¡¡¡¡¡
¡¡¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¡¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥¨¥¢¡ÖBAKUNE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°
¡¡¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTENTIAL¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡Ú¶ÈÀÓ¥Çー¥¿¡Û Çä¾å¹â¡¡¡¡±Ä¶ÈÍø±×¡¡¡¡·Ð¾ïÍø±×¡¡¡¡ºÇ½ªÍø±×¡¡¡¡£±³ôÇÛÅö
¡¡¡¡¡¡2024Ç¯ 1·î´ü¡¡¡¡ 5409¡¡¡¡¡¡¡¡ 473¡¡¡¡¡¡¡¡ 477¡¡¡¡¡¡¡¡ 506¡¡¡¡¡¡¡¡0.00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ã±°Ì¤Ï¡¢Çä¾å¹â¡¢Íø±×¹àÌÜ¤¬É´Ëü±ß¡¢£±³ôÇÛÅö¤Ï±ß¡£
¡¡¡Ú¼ç´´»ö¡ÛÌîÂ¼ëú·ô
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·¡Û
¡¡¡¡¸øÊç40Ëü³ô¡¢Çä¤ê½Ð¤·238Ëü4700³ô¤Î¤Û¤«¡¢
¡¡¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·41Ëü7700³ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¡Û¡¡2000±ß
¡¡¡ÚÄ´Ã£»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¡Û¥Ö¥é¥ó¥ÉÅê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹ðÀëÅÁÈñ¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹