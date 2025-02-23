¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢3¤Ä¤ÎÀö¾ô¥â¡¼¥É¤Î²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¡¡¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¦¥È¥ï¥ì RT¥·¥ê¡¼¥º¡×È¯Çä
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¦¥È¥ï¥ì RT¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò2025Ç¯2·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤é¥½¥Õ¥È¤Þ¤Ç¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶¯¼åÉý¤ò¼Â¸½
ËÜµ¡¤ÏÀö¤¤¿´ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥½¥Õ¥È¡×¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ó¡¼¥È¡×3¼ïÎà¤ÎÀö¾ô¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¡£¤³¤ì¤é¤ò1¤Ä¤ÎÀö¾ô¥Î¥º¥ë¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¿·¤¿¤Ê¥Î¥º¥ë¹½Â¤¤ò³«È¯¤·¤¿¡£½¾ÍèÈæÌó1.2ÇÜ¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤ÈÆ±Ìó1.5ÇÜ¤Î¥½¥Õ¥È¤Ê¿åÎ®¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶¯¼åÉý¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë´¶À¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¡¢³Æ¥â¡¼¥É¤ÎÀö¾ô´¶¤ò¼Â¸³¤Ç¸¡¾Ú¡£½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤ÙÀö¤¤¿´ÃÏ¤¬¤ä¤µ¤·¤¤¡¢Ìþ¤µ¤ì´¶¤¬¤¢¤ë¡¢Àö¤¤¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Î¥º¥ë¤Ë¤Ï¾æÉ×¤Ç±ø¤ì¤ÎÉÕÃå¤·¤Ë¤¯¤¤¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤òºÎÍÑ¡£»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¼«Æ°¤Ç¥Î¥º¥ë¤òÀö¾ô¤¹¤ë¡£¥Î¥º¥ë¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤ÏAg+¹³¶Ý¤ò»Ü¤·¡¢¥Î¥º¥ë¤Þ¤ï¤ê¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤È¤¤¤¦¡£
À¸³è¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥ÈÃÈË¼ÊØºÂ¡×¤Ë¤è¤êÅÅµ¤»ÈÍÑÎÌ¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¾Ê¥¨¥Í°Õ¼±¤Ë±þ¤¨¡¢ÉôÉÊÅÀ¿ô¤Îºï¸º¤ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ºàÎÁ¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ê¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬µá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½ü¶Ý¡¦¾Ã½¤Î¡Ö¥Ê¥Î¥¤¡¼X¡×¡¢¡ÖÊØ¤Õ¤¿¼«Æ°³«ÊÄ¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖDL-RT50¡×¡¢¡ÖÊØ¤Õ¤¿¼«Æ°³«ÊÄ¡×ÅëºÜ¤Î¡ÖDL-RT40¡×¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¡ÖDL-RT20¡×3¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ë¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î3¿§¡£
¤¤¤º¤ì¤â²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡£