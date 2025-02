大同生命SV.LEAGUE MEN(SVリーグ男子)の第16節の試合が2月15日(土)と16日(日)、19日(水)と20日(木)、22日(土)と23日(日)に行われた。

2024ー25シーズンから装い新たに始まったSVリーグ。レギュラーシーズンは全10クラブがホーム&アウェー方式により合計44試合を行い、レギュラーシーズン上位6クラブがチャンピオンシップに進出する。

今節の注目は、ジェイテクトSTINGS愛知とウルフドッグス名古屋の愛知ダービー。ここまでの対戦成績は2勝2敗と並んでいる。今節のGAME1、第1セットは大差でSTINGS愛知が取ったが、以降の3セットをWD名古屋が連取。アタッカー陣が高い決定力をマークしたWD名古屋に軍配が上がった。続くGAME2でストレート勝利を収めたWD名古屋は、チャンピオンシップ進出を決めた。

大阪ブルテオンと広島サンダーズの対戦。大阪Bはここまで12連勝で単独首位を走っており、今節の広島TH戦で勝利すると1番乗りでチャンピオンシップ進出が決まる大事な対戦であった。GAME1、大阪Bは序盤からサーブで攻め込み相手を崩し、終始自分たちのペースで試合を進めていく。途中、オポジット(OP)のフェリペ・モレイラ・ロケを中心に猛追する広島THにリードを奪われる場面もあったが最後まで総合力の高さを見せつけ、ストレートで勝利を収めた。GAME2も先行される場面がありつつも落ち着いたプレーで得点を重ねた大阪Bが3ー0で勝利。GAME1の結果をもって大阪Bは上位6位以内が確定し、SVリーグ男子チーム1番乗りでチャンピオンシップ進出が決定した。

第15節終了後、6位に浮上した日本製鉄堺ブレイザーズは、3位のサントリーサンバーズ大阪とホームで対戦。ここまでの対戦成績はサントリーの2勝0敗となっている。チャンピオンシップ圏内の6位を盤石なものとしたい日鉄堺BZはGAME1、2セットを先取したもののフルセット負け。GAME2はストレートで黒星となり、前回の対戦の雪辱は果たせなかった。一方のサントリーはこの2連勝でチャンピオンシップ進出に大きく近づいた。

平日のナイターゲームとして行われた東京グレートベアーズと東レアローズ静岡の対戦は、GAME1で東レ静岡が勝利、一方GAME2では東京GBが勝利する結果となった。GAME1はフルセットまでもつれ込む激闘となったが、内定選手のアウトサイドヒッター楠本岳がMIPに輝く大活躍を見せ東レ静岡が勝利した。その翌日に行われたGAME2では、キャプテンでリベロの古賀を中心とした粘り強いディフェンスで東京GBがストレート勝利を収め、GAME1の雪辱を果たした。

他の対戦カードと1週間遅れで行われたヴォレアス北海道とVC長野トライデンツの対戦。GAME1は3ー1でヴォレアスが勝利を飾った。ブロック6本を含む19得点を獲得したミドルブロッカーのティモ・タンメマーや、アタック決定率69.2%をマークし30点を獲得したOP張育陞の活躍が光った。しかしGAME2ではアタッカー陣が60%を超える高いアタック決定率を記録したVC長野がストレートで勝利し、結果は1勝1敗の痛み分けとなった。

次戦第17節は3月1日(土)、3月2日(日)にVC長野 vs サントリー、STINGS愛知 vs 日鉄堺BZ、東レ静岡 vs ヴォレアス、東京GB vs 大阪B、WD名古屋 vs 広島THの計5カードが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第16節GAME1結果

広島サンダーズ 0ー3 大阪ブルテオン

(20ー25、22ー25、18ー25)

ジェイテクトSTINGS愛知 1ー3 ウルフドッグス名古屋

(25-15、23ー25、22ー25、21ー25)

日本製鉄堺ブレイザーズ 2ー3 サントリーサンバーズ大阪

(25ー21、17ー25、25ー23、23ー25、12ー15)

東京グレートベアーズ 2ー3 東レアローズ静岡

(23ー25、25ー18、18ー25、25ー19、13ー15)

ヴォレアス北海道 3ー1 VC長野トライデンツ

(31ー29、23ー25、25ー17、25ー20)

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第16節GAME2結果

広島サンダーズ 0ー3 大阪ブルテオン

(18ー25、21ー25、22ー25)

ジェイテクトSTINGS愛知 0ー3 ウルフドッグス名古屋

(21ー25、21ー25、24ー26)

日本製鉄堺ブレイザーズ 0ー3 サントリーサンバーズ大阪

(23ー25、19ー25、25ー27)

東京グレートベアーズ 3ー0 東レアローズ静岡

(25ー23、25ー21、25ー22)

ヴォレアス北海道 0ー3 VC長野トライデンツ

(15ー25、17ー25、18ー25)