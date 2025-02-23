Âà¿¦¤·¤¿ÀèÇÚ¤Î²È¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¤±¤É¨¡¨¡¡ÖÅÏ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î♡¡×Éô²°¤Ë°ãÏÂ´¶¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¥¾¥Ã
¿¦¾ì¤ÎÍê¤ì¤ëÀèÇÚ¤ËÂº·É¤ÎÇ°¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤·¤«¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î´é¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¾ì¹ç¤â¡Ä¡Ä¡©
º£²ó¤Ï¡¢¸Î¶¿¤ÎÃÎ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡¢ÀèÇÚ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³
ÆÃÊÌ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢´«Í¶¤Î¤¿¤á¤ÎÂæ»ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë»ä¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡¢¤â¤¦²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§ÃæÃ« °«
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Kato Rira
¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤â¡¢½Ð»º¤È°é»ù¤òµ¡¤Ë¡¢¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¤ËÅ¾¿È¡£¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¤«¤é¡¢²ÈÄí¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¥³¥é¥à¤Ë¼¹É®¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¥Þ¡¢PTA¡¢¿¦¾ì¤È²ÈÄí¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò¼ç¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¥³¥é¥à¤ò¼¹É®Ãæ¡£