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DF 3 ¹â¶¶¿Î¸Õ(CÂçºå)

DF 4 ´îÂ¿°íÌé(µþÅÔ)

DF 5 »Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ/Cap)

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MF 10 Âç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)

MF 13 ÀÐ°æµ×·Ñ(¾ÅÆî)

FW 11 °æ¾å°¦Îü(¹­Åç)

MF 7 º´Æ£Î¶Ç·²ð(²¬»³)

FW 9 ¿ÀÅÄÁÕ¿¿(ÀîºêF)

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GK 1 ÃæÂ¼·½Í¤(ÅìµþV)

GK 12 ¸åÆ£ÏË(FCÅìµþ)

DF 15 ±öÀîºùÆ»(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)

DF 16 úÉ¸¶Î¦¿Í(ÌÀ¼£Âç)

DF 18 ÉÛ»Ü¹î¿¿(ÆüÂçÆ£Âô¹â)

DF 19 ÅÚ²°Ý¥Âç(ÀîºêF)

MF 8 ÃæÅçÍÎÂÀÏ¯(¹­Åç)

MF 17 ÃæÀî°é(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)

MF 21 ã·Æ£½ÓÊå(¿å¸Í)

MF 22 ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È(¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥êU-19/¥É¥¤¥Ä)

FW 14 Æ»ÏÆË­(¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó/¥Ù¥ë¥®¡¼)

FW 20 ¹â²¬Îâñ¥(Æü¾Ï³Ø±à¹â)

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