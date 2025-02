サンボマスターや氣志團らが能登半島復興のために集結！被災地支援ライブイベント『GAPPA ROCKS ISHIKAWA』開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■奥能登の中高生達の無料招待も実施し、能登半島の復旧復興を音楽で後押し

サンボマスター、黒夢、BRAHMAN、ORANGE RANGE、MONGOL800、マキシマム ザ ホルモン、MAN WITH A MISSION、氣志團ら、被災地支援を行っているアーティストたちによる能登半島の復旧復興支援イベント『GAPPA ROCKS ISHIKAWA』が、5月10日に石川県金沢市で開催されることが発表された。

令和6年の年明けに発生した能登半島地震によって被災した石川県。震災から1年が過ぎた現在も復旧作業が完了していない地域が多数点在している中、これまで東北や熊本をはじめとする全国各地の被災地の応援や支援を続けてきたアーティストたち、そして能登半島の復旧復興を後押しするという企画趣旨に賛同したアーティスト14組以上が集結。

災害直後から避難者や支援物資の受け入れを行っていた石川県産業展示館を会場に、石川県はもちろん、北陸エリアや全国各地の能登半島を想う音楽ユーザたちを金沢に呼び込む。

さらにこのイベントには能登半島で活動を続ける多数の支援団体も参加。能登半島の現状や継続した支援の必要性を全国から集まる来場者たちに伝えるほか、これからの復興を担う奥能登の中高生達の無料招待も実施される予定で、石川県や北陸エリア、その他日本全国から集まる音楽ファン達と地元能登半島の未来を担う子供達との交流もこのイベントを通して行われる。このイベントの収益は、能登半島で2024年1月から継続的な活動を行う支援団体へ「支援金」として寄付される。

イベント情報

『GAPPA ROCKS ISHIKAWA ガッパロックスイシカワ』

05/10(土) 石川・石川県産業展示館

出演アーティスト:サンボマスター、黒夢、ORANGE RANGE、BRAHMAN、マキシマム ザ ホルモン、MONGOL800、MAN WITH A MISSION、氣志團、locofrank、JESSE(RIZE/The BONEZ)、片平里菜、ざらめ、FUNNY THINK、プッシュプルポット and more

『GAPPA ROCKS ISHIKAWA ガッパロックスイシカワ』公式サイト

https://gapparocks.com/