今週の【重要イベント】エヌビディア決算、鉱工業生産、米個人所得 (2月24日～3月2日)
――――――――――――――――――― 2月24日 (月) ――
◆国内経済
★国内市場休場 (振替休日)
・立憲民主党大会
◆国際経済ｅｔｃ
・ロシアがウクライナへ侵攻してから3年
・ドイツ2月Ifo景況感指数 (18:00)
・ユーロ圏1月消費者物価指数[確報値] (19:00)
・米国2年国債入札
【海外決算】
[米]ズーム・ビデオ /[中]携程旅行網（トリップドットコムグループ）
――――――――――――――――――― 2月25日 (火) ――
◆国内経済
・1月企業向けサービス価格指数 (8:50)
・1月白物家電出荷額 (10:00)
・1月外食売上高 (14:00）
・1月スーパー売上高 (14:00)
・1月全国百貨店売上高 (14:30)
◆国際経済ｅｔｃ
・フィリピン市場休場
★中国MLF（中期貸出制度）金利
・ドイツ10-12月期GDP[確報値] (16:00)
・米国12月S&Pケースシラー住宅価格 (23:00)
・米国12月FHFA住宅価格指数 (23:00)
★米国2月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (26日0:00)
・米国2月リッチモンド連銀製造業指数 (26日0:00)
・韓国中銀が政策金利を発表
・ハンガリー中銀が政策金利を発表
・米国5年国債入札
【海外決算】
[米]ホームデポ 、インテュイット 、ワークデイ 、キーサイト 、レモネード 、ズームインフォテクノロジーズ /[韓]クーパン
◆新規上場、市場変更 など
〇ラック <3857> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 2月26日 (水) ――
◆国内経済
・12月景気動向指数[確報値] (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・インド市場休場
★G20財務相・中央銀行総裁会議（南アフリカ、～27日）
・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)
・米国1月新築住宅販売件数 (27日0:00)
・米国週間石油在庫統計 (27日0:30)
・タイ中銀が政策金利を発表
・米国7年国債入札
【海外決算】
[米]★エヌビディア 、セールスフォース 、ロウズ 、イーベイ 、ビヨンドミート 、スノーフレイク /[欧]ステランティス
◆新規上場、市場変更 など
〇銀座山形屋 <8215> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 2月27日 (木) ――
◆国内経済
・1月建機出荷 (13:00)
・2年国債入札
・千葉県知事選告示（3月16日投開票）
◆国際経済ｅｔｃ
・ユーロ圏1月マネーサプライM3 (18:00)
・ユーロ圏2月消費者信頼感[確報値] (19:00)
・ユーロ圏2月景況感指数 (19:00)
・米国10-12月期GDP[確報値] (22:30)
・米国新規失業保険申請件数 (22:30)
・米国1月耐久財受注 (22:30)
・米国1月仮契約住宅販売指数 (28日0:00)
【海外決算】
[米]デル 、オートデスク 、HP 、ワーナーブラザース /[英]ロールス・ロイス/[欧]アクサ
◆新規上場、市場変更 など
〇スタジオアリス <2305> ：東証Ｐ→東証Ｓ
〇ＪＳＳ <6074> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)
――――――――――――――――――― 2月28日 (金) ――
◆国内経済
・2月東京都区部消費者物価指数 (8:30)
★1月鉱工業生産 (8:50)
・1月商業動態統計 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・1月自動車輸出実績 (13:00)
・1月住宅着工件数 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・台湾市場休場
・ドイツ2月失業率 (17:55)
・ドイツ2月消費者物価指数 (22:00)
★米国1月個人所得 (22:30)
★米国1月個人消費支出 (22:30)
・米国1月卸売在庫 (22:30)
・米国2月シカゴ購買部協会景気指数 (23:45)
★中国2月製造業PMI (10:30)
・中国2月非製造業PMI (10:30)
◆新規上場、市場変更 など
★ＴＥＮＴＩＡＬ <325A> ：東証Ｇ上場
――――――――――――――――――― 3月 1日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 3月 2日 (日) ――
◆国内経済ｅｔｃ
・東京マラソン
◆国際経済ｅｔｃ
・米アカデミー賞授賞式
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
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