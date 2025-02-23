Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÉÙ»Î»Ô¤Îµ×ÂôÃÏ¶è¤Ç¡ÖÉÙ»Î»³¡×¡ÖÃãÈª¡×¡ÖËõÃã¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÉÙ»Î¤ÎËõÃã¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤ªÃã»º¶È¤Î³èÀ­²½¤Ë·Ò¤²¤è¤¦¤È¡¢¸©¤äÌ±´Ö´ë¶È¤Ê¤É¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃãÈª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãã²ñ¤Ç¤Ï¡¢Í­µ¡ÇÀË¡¤Ç°é¤Ã¤¿¡ÖÉÙ»Î»³ËõÃã¡×¤òÉÙ»Î»³¤ÎÅ·Á³¿å¤Ç¤¿¤Æ¤Æ¾·ÂÔµÒ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡ÖÅÄ»Ò¤Î·î¡×¤¬³ë¾þËÌºØ¤Î¡ÖÉÙÖÖ»°½½Ï»·Ê¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¹õÉÙ»Î¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¡ÖÉÙ»Î»³ËõÃã¡×¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤¿¿·À½ÉÊ¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÉÙ»Î¤Î¤ªÃã¤ò¡ØÃÏ°è¤ÎÊõ¡Ù¤È¸Æ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£