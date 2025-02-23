¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¡¢²Ä°¦¤¤¡ª¡×µ¹ÌîÏÑ¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿21ºÐ¹õÈ±Èþ¿Í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼»Ïµå¼°¤ËÈ¿¶Á»ß¤Þ¤é¤º¡Ö¥Î¡¼¥Ð¥ó¡¢À¨¤Ã¡ª¡×¡Ö²£ÉÍ¤Ë¤âÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¶â»Ò¤µ¤ó¤Ï¸«»ö¡¢¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡DeNA¡¦µð¿Í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿22Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµ¹ÌîÏÑ¡Ë¤Ï6¡Ý4¤Çµð¿Í¤¬¾¡Íø¡£ÇÔ¤ì¤¿DeNA¤Ç¤â¹¥Ä´¤Ê1ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÙ²ñÎ´µ±¤¬ÌÔÂÇ¾Þ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¥Ï¥Þ¤ÎÂçË¤¡ªÅû¹á²ÅÃÒ¤¬µÕÅ¾3¥é¥ó¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó
¡¡¤Þ¤¿»î¹çÁ°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇSNS¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤¹¶â»Ò¤ß¤æ¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¡£¥Ü¥Ö¤ËÀÚ¤ê¤½¤í¤¨¤¿¹õÈ±¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¶â»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È»ÍÊý¤ËÃúÇ«¤Ë¤ª¤¸¤®¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÆ¬¤ÎÅÙ²ñ¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÃæ¡¢Êá¼êÌò¤òÌ³¤á¤¿°æ¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢Â¤òÂç¤¤¯¿¶¤ê¾å¤²¤ÆÅê¤²¤¿°ìÅê¤Ï¸«»ö¡¢¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤Ç¥ß¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ÚÎï¤ÊÅêµå¤Ë¤Ï¡¢Ìîµå´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤ª¤Ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ï³¤ì¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¾Î¤¨¤ëÀ¼¤ÈÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶â»Ò¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¤ËÊ¡²¬¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLinQ¡×¤Ë²ÃÆþ¡¢23Ç¯¤ËÂ´¶È¸å¤ÏTicToc¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬200Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ä²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î°áÁõ¤Ï¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥ì¥×¥ê¥«¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÏÓ¤¬¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¥³¡¼¥Ç¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤µ¤é¤Ê¹õÈ±¤È¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢À¶Á¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÁáÂ®¡¢¤³¤Î»Ïµå¼°¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤ÏSNS¾å¤Ç¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¡¢²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¡¢À¨¤Ã¡ª¡×¡ÖÃ¯¡©¤³¤ÎÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö²£ÉÍ¡Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë¤âÍè¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶â»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤â¹¹¿·¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!!!¡×¡Öµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤¬½ÐÍè¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!!ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹!!!!¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]