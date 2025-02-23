¡ÖÈØÄô¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¡Ö¤Ð¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÄÊ¡Åç¸©¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡ª
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÃÏÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÃÏÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖÈØÄô¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖÈØÄô¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê4Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖÈØÄô¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤Ð¤ó¤À¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¡Åç¸©²ñÄÅËßÃÏËÌÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÈØÄôÄ®¡£
Ä®¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë»ê¤ëÆóËÜ¾¾³¹Æ»¤Ë¤Ï¡¢¶¶ÎÂ¤Î¿·¶¶¤¬²Í¤±¤é¤ì¤ÆÎò»ËÅª¤Ë¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÈØÄôÄ®¤ÇË¬¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÈØÄô»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
ÈØÄô»³¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ëÍ¥¤·¤¤È©¿¨¤ê¤Î²¹Àô¤Ç¿´¿È¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¡¢²ñÄÅ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÁÍý¤äÌÃ¼ò¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØÃÏÌ¾»öÅµ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù
¡¦¡ØÈØÄôÄ®¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ù
¡¦¡ØÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô