£±£·£°¥¥íÂÇµå¤¬Æ¬ÉôÄ¾·â¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦¥ß¥é¡¼¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡Ö¶²¤í¤·¤¤½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Æ¬Éô¤ËÂÇµå¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ß¥é¡¼Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¡¢¾É¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¶²¤í¤·¤¤½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡£»ä¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¡¼¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°Æü¡ÊÆ±£²£±Æü¡Ë¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤Î£³²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢£²¿ÍÌÜ¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµåÂ®ÅÙ£±£°£µ¡¦£µ¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£·£°¥¥í¡Ë¤ËµÚ¤Ö¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬Â¦Æ¬Éô¤ËÄ¾·â¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¼«ÎÏ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¸¡ºº¤Ç¤Ï¹üÀÞ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡¢»ë³¦¤¬¤Ü¤ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤ÏÇ¾¿Ì¤È¤¦¥×¥í¥³¥È¥ë¤Î·Ð²á´Ñ»¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¡¢Æ¬ÄË¤ÈÌ²µ¤¤³¤½¤¢¤ë¤¬¡Ö¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë»×¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ò¤É¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÝ¤ì¤¿¤±¤ÉÌµ»ö¤ËÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÆ¬¤¬¸Ç¤¯¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇµåÄ¾·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â»ä¤ÎºÇÂç¤Î¶²ÉÝ¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥é¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Åê¼ê¤ÎÆ¬Éô¤ËÂÇµå¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¥Ó¥Ç¥ª±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¤½¤ì¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¡Ë¤ò¤É¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¤¤¤Ä¤â¤½¤ì¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£°£°²ó¤Ï¸«¤¿¡£¶²¤í¤·¤¤½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡£»ä¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£°£°¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£°¥¥í¡Ë¤ò¸Ø¤ë¥ß¥é¡¼¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ£²£¹°Ì¡Ë»ØÌ¾¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£³Ç¯¤ËÀèÈ¯¤Ç£±£±¾¡£´ÇÔ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¾Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï±¦¸ª±ê¾É¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡¢£²¾¡£´ÇÔ¤ÈÉÔËÜ°Õ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Éü³è¤ò´ü¤¹º£µ¨¤Ï£µ¿ÍÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÏÈ¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥é¡¼¤Ï¡Öº£¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£»ä¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÌá¤ë¤³¤È¤À¤±¤À¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡×¤ÈÁ°¤À¤±¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£