¡Ø¥ê¥¢ÆÍWEST.¡Ù¤¬4·î¤«¤éÅÚÍË¿¼Ìë¤Ë¤ª°ú±Û¤·¡ª¤è¤ê¥Ç¥£ー¥×¤Ë¡Ö¥ê¥¢ÆÌ¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£°ú±Û¤·¸å¤âÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤è¤ê¥Ç¥£ー¥×¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
WEST.¥á¥ó¥Ðー¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¿Í¤À¤«¤ê¤Ë¼ó¤ò¤Ä¤Ã¤³¤à¥ê¥¢¥ë¤Ê³¤³°¥í¥±ÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¸«¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¥ê¥¢ÆÍWEST.¡Ù¤¬¡¢4·î¤è¤êÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ëè½µÅÚÍË¿¼Ìë¤Ë¤ª°ú±Û¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
2015Ç¯7·î¤Ë´ØÀ¾¥íー¥«¥ë¤ÇÅÚÍË¿¼Ìë¤ËWEST.½é¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¥É¥è¥ë¤ÎÌÑÁÛÂ²¡Ù¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£°Ê¹ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ø¥ê¥¢ÆÍWEST.¡Ù¤È¤·¤Æ¤Ï2020Ç¯10·î¤è¤êÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¡¢¤µ¤é¤Ë2021Ç¯10·î¤«¤é¤ÏÆüÍË¤ªÃë¤Ë¤ª°ú±Û¤·¡£WEST.½é¤ÎÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ø¥ê¥¢ÆÍWEST.¡Ù½é´ü¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¬ÀÐ³ÀÅç¤Î´õ¾¯¤Ê¥¢¥ê¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë½Ñ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤ê¡¢¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤ò¿©¤Ù¿Ô¤¯¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÍý²òÉÔÇ½¡É¤Ê¿Í¤ä¾ì½ê¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥ê¥¢ÆÍ°Æ·ï¡×¤òÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÆÍ·â¼èºà¡£2023Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢¼ç¤Ë³¤³°¤ÎÎ¹¹ÔÃÏ¤ò¡Ö¥ê¥¢ÆÍ¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜÀþ¤ÇÆÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
4·î¤«¤é¤ÏÅÚÍË¿¼Ìë¤Ë°ú±Û¤·¡¢ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤è¤ê¥Ç¥£ー¥×¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¤Ê¤ª¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö°Ü¹Ô¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤4·î¤«¤éÃÏ¾åÇÈ¤Ï´ØÀ¾¥íー¥«¥ë¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢´ØÀ¾ÃÏ¶è°Ê³°¤Ïº£¸å¤âTVer¡¢U-NEXT¤Ç°ú¤Â³¤»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£
(C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¾ðÊó
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¸«¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¥ê¥¢ÆÍWEST.¡Ù
Ëè½µÆüÍË13:25～13:55¡ÊÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë
¢¨2025Ç¯3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
2025Ç¯4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë～Ëè½µÅÚÍË01:00～01:30¡Ê´ØÀ¾¥íー¥«¥ë¡Ë
½Ð±é¡§WEST.¡Ê½Å²¬Âçµ£¡¢¶Í»³¾È»Ë¡¢Ãæ´Ö½ßÂÀ¡¢¿À»³ÃÒÍÎ¡¢Æ£°æÎ®À±¡¢ßÀÅÄ¿òÍµ / ¡ÖßÀ¡×¤Ï°Û»úÂÎ¤¬Àµ¼°É½µ¡¢¾®ÂíË¾¡Ë
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡¿ÂçÃÝ°ì¼ù¡Ê¤µ¤Þ¤¡～¤º¡Ë
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¸«¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¥ê¥¢ÆÍWEST.¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.asahi.co.jp/riatotsuwest/
WEST. OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/29?ima=4843