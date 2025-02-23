¡ÚJ1Âè2Àá¡Û(E¥Ô¡¼¥¹)

¹­Åç 1-0(Á°È¾0-0)²£ÉÍFM

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[¹­]¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ(49Ê¬)

<·Ù¹ð>

[¹­]ÀîÊÕ½Ù(90Ê¬+5)

[²£]¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥å(11Ê¬)¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¥É(18Ê¬)

¼ç¿³:Ã«ËÜÎÃ

¨¦¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó½éÃÆ¤Î¹­Åç¤¬¸ø¼°Àï³«Ëë5Ï¢¾¡!! ²£ÉÍFM¤Ïº£µ¨½é¹õÀ±¡¢ÃÞÇÈÂç3Ç¯DF¿ÛË¬´Ö¤¬J1¥Ç¥Ó¥å¡¼