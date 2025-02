本日2月23日に東京ドームで開催される <「LUNATIC TOKYO 2025」黒服限定GIG>の模様が、4月27日に19時からフジテレビTWOドラマ・アニメにて放送されることが決定した。<LUNATIC TOKYO>は、2024年に結成35周年を迎えたLUNA SEAが1995年12月、メジャーデビューから3年半という驚異的なスピードで初の東京ドームワンマンに到達した際の公演タイトルだ。メンバーやファンにとって特別な夜を意味している。

■ライヴ映像作品リリース情報



▼LIVE Blu-rays『DUAL ARENA TOUR 2023 <MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE><UN ENDING STYLE>』2025.2.26 ON SALE▼LIVE Blu-rays『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA <IMAGE or REAL><SEARCH FOR MY EDEN>』2025.3.12 ON SALE▼LIVE Blu-rays『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA <SHINING BRIGHTLY><BRAND NEW CHAOS>』2025.3.26 ON SALE●予約リンク:https://luna-sea.lnk.to/20250326Blu-ray●商品詳細:https://avex.jp/lunasea/live-movie/