¡ÈÉ×¤ÎÉâµ¤¤¬È¯³Ð¡É¡ª¥µ¥ìºÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÔÎÑ¥Þ¥ó¥¬¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¢Î¥º§¤ò·è°Õ¡£¶»¤Ë¶Á¤¯¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÎ¥º§¡×·Ð¸³¼Ô¤Î³Ê¸À¤È¤Ï¡©¡ãÌ¡²è¡ä
Éâµ¤¤äÉÔÎÑ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ë¡£
¢¡Â¾¿Í»ö¤À¤Ã¤¿¡ÖÃ¶Æá¤ÎÉâµ¤¡×¤½¤ì¤¬¡Ä
¡ØÃµÄå¤ò¤Ä¤±¤ÆÉâµ¤¤Ë´°Á´¾¡Íø¤¹¤ë¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¸¶°Æ¼ÔSOMAN¤µ¤ó¤Ï½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡£»Å»ö¤Ë»Ò°é¤Æ¤ËËÛÁö¤¹¤ëÃæ¡¢É×¤ÎÉâµ¤¤¬È¯³Ð¡£Ì¡²è¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯À¸³è¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡
¼ç¿Í¸ø¤ÎºäËÜ¥¢¥ä¥«¡Ê38ºÐ¡Ë¤Ï¡¢É×¥·¥ç¥¦¥´¡Ê39ºÐ¡Ë¤ÈÄ¹½÷¥Í¥¤¥í¡Ê5ºÐ¡Ë¡¢Ä¹ÃË¥Ï¥ë¥È¡Ê3ºÐ¡Ë¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£
É×¤Î»Å»ö¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤ÏÊÌ¤Ë»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Ã£¾ã³²¤ÎÆÃÀ¤¬¤¢¤ëÄ¹½÷¥Í¥¤¥í¤Î»Ò°é¤Æ¤Ï¤ä¤äÆñ¹Ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÌÀ¤ë¤¯ÁÇÄ¾¡£
É×¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¼òÊÊ¤Î°¤µ¡£½Ð»º¤òµ¡¤Ë¼«À©¤·¤Æ¤¤¤¿°û¤ß²ñ¤¬¤¤¤Ä¤·¤«Éü³è¤·¡¢ÅÙ¡¹Å¥¿ì¤·¤Æµ¢Âð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥ä¥«¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡»Ò¤É¤â¤è¤ê¼«Ê¬¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÉ×
¡Ö°û¤ß²ñ¤â»Å»ö¤Î¤¦¤Á¡×¡£¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¤ï¤±¤Ï¾¼ÏÂ¤ÇÇÑ¡Ê¤¹¤¿¡Ë¤ì¤¿¤Ï¤º¡£
¥¢¥ä¥«¤ÏÉ×¤«¤éÉâµ¤¤Îµ¤ÇÛ¤ò»¡ÃÎ¡£5ºÐ¤È3ºÐ¤È¤¤¤¦¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÀº¿À¤ÈÂÎÎÏ¤òºï¤é¤ì¤ë»þ´ü¤Ë¡¢¶¨ÎÏ¤ÏºÇ¾®¸Â¡¢¤·¤«¤â¼«Ê¬¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ëÉ×¤Ë¡¢¥¢¥ä¥«¤ÎÅÜ¤ê¤¬Ãå²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ýÆþ¤¬¥¢¥ä¥«¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢É×¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿Í×°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢É×¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£
³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿½÷À¡¢¤È¤ê¤ï¤±Êì¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥ä¥«¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉâµ¤Ì¡²è¤¬ÌòÎ©¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈéÆù¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÇØ¤ËÊ¢¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃµÄå»öÌ³½ê¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆ°¤½Ð¤·¤¿¥¢¥ä¥«¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Ï¡¢Á´½÷À¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤éÅÜ¤ë¤Î¤â¡¢Èá¤·¤à¤Î¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤È¥¢¥ä¥«¤Ï¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Þ¤¹¡£ÅØ¤á¤ÆÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Ä¥¢¥ä¥«¤Ï¡¢µ£Á³¡Ê¤¤¼¤ó¡Ë¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£
ÎäÀÅ¤µ¤ò·ç¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Î¥º§¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÂÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¡£¤à¤·¤íÂÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¹¤éÊü´þ¤·¤Æ¡¢¥¢¥ä¥«¤Ï¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÉâµ¤¤Î¾Úµò¤ò½¸¤á¡¢ÃµÄå»öÌ³½ê¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢¶¯¤µ¤Ë´¶¿´¤³¤½¤¹¤ì¡¢·òµ¤¡Ê¤±¤Ê¤²¡Ë¤¹¤®¤Æ¥¢¥ä¥«¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤³¤Ã¤Á¤¬µã¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¤³¤¦¤â¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡Á´Êý°Ì¤«¤é´°àú¤ÊÎ¥º§¤ò¸Ç¤á¤ë»Ñ¤òÂº·É
»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Î¥º§¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¤Î¤¬ÍÜ°éÈñÌäÂê¤Ç¤¹¡£
À¤´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤¬Ìó3Ëü±ß¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ä¥«¤Ï¶ÃØ³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°Â¤¹¤®¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¤¬¡¢·î¡¹3Ëü±ß¤¬»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¤É×¡Ê¸µÉ×¡Ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤â¤á¤º¤é¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
Î¥º§Ä´Ää¤¬1Ç¯¤ÈÂ³¤¯¤¦¤Á¡¢¿ôÀé±ßÃ±°Ì¤ÇÙæ¤á¤ë¤Î¤ËÈè¤ì¤ÆÀÞ¤ì¤ëÎã¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤ò»×¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥ä¥«¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤ÂÅ¶¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥ä¥«¼«¿È¤ÎÇ¯¼ý¤¬¤½¤³¤½¤³¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²È¤Î¥í¡¼¥ó¤äÀ¸³èÈñ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¿Æ¿´¤Ç¤¹¡£Ã±½ã¤Ë¡¢»Ò¶¡¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÍÜ°éÈñ¤ò¥±¥Á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¹ó¤¤ÏÃ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÈÄíÁêÃÌ°÷¤äÎ¥º§·Ð¸³¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤Ä¤Ä¡¢Á´Êý°Ì¤Ç´°àú¤ÊÎ¥º§¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯¥¢¥ä¥«¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍýÏÀÅª¤Ë¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÉ×¤òÄÉ¤¤¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¯¤ä¤ê¤«¤¿¤Ï¡¢Âº·É°Ê³°¤Î¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ½ñ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤Î°ìºý¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ÊÎ¥º§¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£Î¥º§Á°¤Ë¼ý½¸¤¹¤ë¾ðÊó¤È¤½¤ÎÃí°ÕÅÀ¡¢Í¥½¨¤ÊÃµÄå¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡¢Î¥º§¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤«¤é¡¢Î¥º§¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤Þ¤Ç¡£
½÷À¤Î³§ÍÍ¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤Ç·ëº§¤·¤¿Áê¼ê¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÃù¶â¤ÈÇ¯¼ý¤Ï·è¤·¤Æ¶µ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤!!¡×¡£ËÜ½ñ¤Î³Ê¸À¤ò¶»¤Ë¡¢Î¥º§¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡¢¥¢¥ä¥«¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ãÊ¸¡¿¿¹Èþ¼ù¡ä
¡Ú¿¹Èþ¼ù¡Û
¾®Àâ²È¡¢¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤»Õ¡£Âè12²ó¡ÖR-18Ê¸³Ø¾Þ¡×ÆÉ¼Ô¾Þ¼õ¾Þ¡£Æ±ºî¤ò´Þ¤à¡Ø¼çÉØÉÂ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø»ä¤ÎÍç¡Ù¡¢¡ØÊì¿ÆÉÂ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¿ÀÍÍ¤¿¤Á¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤¤¤±¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¡£Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ë¤Æ¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤´ÕÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£X¡§@morimikixxx
¢¡Â¾¿Í»ö¤À¤Ã¤¿¡ÖÃ¶Æá¤ÎÉâµ¤¡×¤½¤ì¤¬¡Ä
¡ØÃµÄå¤ò¤Ä¤±¤ÆÉâµ¤¤Ë´°Á´¾¡Íø¤¹¤ë¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¸¶°Æ¼ÔSOMAN¤µ¤ó¤Ï½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡£»Å»ö¤Ë»Ò°é¤Æ¤ËËÛÁö¤¹¤ëÃæ¡¢É×¤ÎÉâµ¤¤¬È¯³Ð¡£Ì¡²è¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯À¸³è¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡
¼ç¿Í¸ø¤ÎºäËÜ¥¢¥ä¥«¡Ê38ºÐ¡Ë¤Ï¡¢É×¥·¥ç¥¦¥´¡Ê39ºÐ¡Ë¤ÈÄ¹½÷¥Í¥¤¥í¡Ê5ºÐ¡Ë¡¢Ä¹ÃË¥Ï¥ë¥È¡Ê3ºÐ¡Ë¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£
É×¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¼òÊÊ¤Î°¤µ¡£½Ð»º¤òµ¡¤Ë¼«À©¤·¤Æ¤¤¤¿°û¤ß²ñ¤¬¤¤¤Ä¤·¤«Éü³è¤·¡¢ÅÙ¡¹Å¥¿ì¤·¤Æµ¢Âð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥ä¥«¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡»Ò¤É¤â¤è¤ê¼«Ê¬¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÉ×
¡Ö°û¤ß²ñ¤â»Å»ö¤Î¤¦¤Á¡×¡£¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¤ï¤±¤Ï¾¼ÏÂ¤ÇÇÑ¡Ê¤¹¤¿¡Ë¤ì¤¿¤Ï¤º¡£
¥¢¥ä¥«¤ÏÉ×¤«¤éÉâµ¤¤Îµ¤ÇÛ¤ò»¡ÃÎ¡£5ºÐ¤È3ºÐ¤È¤¤¤¦¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÀº¿À¤ÈÂÎÎÏ¤òºï¤é¤ì¤ë»þ´ü¤Ë¡¢¶¨ÎÏ¤ÏºÇ¾®¸Â¡¢¤·¤«¤â¼«Ê¬¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ëÉ×¤Ë¡¢¥¢¥ä¥«¤ÎÅÜ¤ê¤¬Ãå²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ýÆþ¤¬¥¢¥ä¥«¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢É×¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿Í×°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢É×¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£
³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿½÷À¡¢¤È¤ê¤ï¤±Êì¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥ä¥«¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉâµ¤Ì¡²è¤¬ÌòÎ©¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈéÆù¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÇØ¤ËÊ¢¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃµÄå»öÌ³½ê¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆ°¤½Ð¤·¤¿¥¢¥ä¥«¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Ï¡¢Á´½÷À¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤éÅÜ¤ë¤Î¤â¡¢Èá¤·¤à¤Î¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤È¥¢¥ä¥«¤Ï¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Þ¤¹¡£ÅØ¤á¤ÆÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Ä¥¢¥ä¥«¤Ï¡¢µ£Á³¡Ê¤¤¼¤ó¡Ë¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£
ÎäÀÅ¤µ¤ò·ç¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Î¥º§¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÂÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¡£¤à¤·¤íÂÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¹¤éÊü´þ¤·¤Æ¡¢¥¢¥ä¥«¤Ï¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÉâµ¤¤Î¾Úµò¤ò½¸¤á¡¢ÃµÄå»öÌ³½ê¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢¶¯¤µ¤Ë´¶¿´¤³¤½¤¹¤ì¡¢·òµ¤¡Ê¤±¤Ê¤²¡Ë¤¹¤®¤Æ¥¢¥ä¥«¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤³¤Ã¤Á¤¬µã¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¤³¤¦¤â¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡Á´Êý°Ì¤«¤é´°àú¤ÊÎ¥º§¤ò¸Ç¤á¤ë»Ñ¤òÂº·É
»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Î¥º§¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¤Î¤¬ÍÜ°éÈñÌäÂê¤Ç¤¹¡£
À¤´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤¬Ìó3Ëü±ß¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ä¥«¤Ï¶ÃØ³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°Â¤¹¤®¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¤¬¡¢·î¡¹3Ëü±ß¤¬»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¤É×¡Ê¸µÉ×¡Ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤â¤á¤º¤é¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
Î¥º§Ä´Ää¤¬1Ç¯¤ÈÂ³¤¯¤¦¤Á¡¢¿ôÀé±ßÃ±°Ì¤ÇÙæ¤á¤ë¤Î¤ËÈè¤ì¤ÆÀÞ¤ì¤ëÎã¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤ò»×¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥ä¥«¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤ÂÅ¶¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥ä¥«¼«¿È¤ÎÇ¯¼ý¤¬¤½¤³¤½¤³¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²È¤Î¥í¡¼¥ó¤äÀ¸³èÈñ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¿Æ¿´¤Ç¤¹¡£Ã±½ã¤Ë¡¢»Ò¶¡¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÍÜ°éÈñ¤ò¥±¥Á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¹ó¤¤ÏÃ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÈÄíÁêÃÌ°÷¤äÎ¥º§·Ð¸³¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤Ä¤Ä¡¢Á´Êý°Ì¤Ç´°àú¤ÊÎ¥º§¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯¥¢¥ä¥«¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍýÏÀÅª¤Ë¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÉ×¤òÄÉ¤¤¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¯¤ä¤ê¤«¤¿¤Ï¡¢Âº·É°Ê³°¤Î¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ½ñ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤Î°ìºý¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ÊÎ¥º§¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£Î¥º§Á°¤Ë¼ý½¸¤¹¤ë¾ðÊó¤È¤½¤ÎÃí°ÕÅÀ¡¢Í¥½¨¤ÊÃµÄå¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡¢Î¥º§¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤«¤é¡¢Î¥º§¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤Þ¤Ç¡£
½÷À¤Î³§ÍÍ¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤Ç·ëº§¤·¤¿Áê¼ê¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÃù¶â¤ÈÇ¯¼ý¤Ï·è¤·¤Æ¶µ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤!!¡×¡£ËÜ½ñ¤Î³Ê¸À¤ò¶»¤Ë¡¢Î¥º§¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡¢¥¢¥ä¥«¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ãÊ¸¡¿¿¹Èþ¼ù¡ä
¡Ú¿¹Èþ¼ù¡Û
¾®Àâ²È¡¢¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤»Õ¡£Âè12²ó¡ÖR-18Ê¸³Ø¾Þ¡×ÆÉ¼Ô¾Þ¼õ¾Þ¡£Æ±ºî¤ò´Þ¤à¡Ø¼çÉØÉÂ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø»ä¤ÎÍç¡Ù¡¢¡ØÊì¿ÆÉÂ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¿ÀÍÍ¤¿¤Á¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤¤¤±¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¡£Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ë¤Æ¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤´ÕÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£X¡§@morimikixxx