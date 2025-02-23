ÇµÌÚºä46°æ¾åÏÂ1st¼Ì¿¿½¸¡¢¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Î¿²¤½¤Ù¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈþ¤ÎË½ÎÏ¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤â¹¥¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ¡Ê20¡Ë1st¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¿4·î22ÆüÈ¯Çä¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢¸ø¼°X¤Ë¤ÆÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç°µÅÝÅªÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤¿°æ¾åÏÂ
¡¡°æ¾å¤¬Çò¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ç¿²¤½¤Ù¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥«¥Ã¥È¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¾Ð´é¤â¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤â¹¥¤¡×¡ÖÈþ¤ÎË½ÎÏ¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤ã¤®¤Á¤ã¤ó¡×
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥ºÃÂÀ¸¡×¡£²Æ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç7Æü´Ö¤Î¥í¥±¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÈÃÏÃæ³¤¤Î³Ú±à¡É¥µ¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¥ãÅç¤È¡È±Ê±ó¤ÎÅÔ¡É¥í¡¼¥Þ¤Ç»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£ÇµÌÚºä46¤Î¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°æ¾å¤Î°µÅÝÅª¤ÊÈþËÆ¤È¡¢Ê¸²½¤È·Ý½ÑÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¡£ÃÏÃæ³¤¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤ä½é¤á¤Æ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥«¥Ð¡¼¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ÂÄêÈÇ¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇ¡¢TSUTAYA¸ÂÄêÈÇ¤Î4¼ïÎà¡£Æ±½ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ïº£¸å¡¢¸ø¼°X¡Ê@nagi_italy¡Ë¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç°µÅÝÅªÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤¿°æ¾åÏÂ
¡¡°æ¾å¤¬Çò¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ç¿²¤½¤Ù¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥«¥Ã¥È¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¾Ð´é¤â¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤â¹¥¤¡×¡ÖÈþ¤ÎË½ÎÏ¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤ã¤®¤Á¤ã¤ó¡×
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥ºÃÂÀ¸¡×¡£²Æ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç7Æü´Ö¤Î¥í¥±¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÈÃÏÃæ³¤¤Î³Ú±à¡É¥µ¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¥ãÅç¤È¡È±Ê±ó¤ÎÅÔ¡É¥í¡¼¥Þ¤Ç»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£ÇµÌÚºä46¤Î¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°æ¾å¤Î°µÅÝÅª¤ÊÈþËÆ¤È¡¢Ê¸²½¤È·Ý½ÑÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¡£ÃÏÃæ³¤¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤ä½é¤á¤Æ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥«¥Ð¡¼¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ÂÄêÈÇ¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇ¡¢TSUTAYA¸ÂÄêÈÇ¤Î4¼ïÎà¡£Æ±½ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ïº£¸å¡¢¸ø¼°X¡Ê@nagi_italy¡Ë¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£