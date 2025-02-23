¡Ô»ëÄ°Î¨20¡ó±Û¤¨¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î»Ê²ñÌ³¤á¤¿ÁðÌî¿Î¡Õ¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤òÅ°ÄìÄÉµÚ¤â¡Öº£¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ÎÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×ÌÀ¤«¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø
¡¡Ä¹¼÷¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡ØÆüÎ© À¤³¦¤Õ¤·¤®È¯¸«¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î»Ê²ñ¤ò38Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÁðÌî¿Î¤µ¤ó¡£NHK½Ð¿È¤Ç¡¢1985Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¸å¤Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØÄ«¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥¶¡¦¥ï¥¤¥É¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î»Ê²ñ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁðÌî¤µ¤ó¤Ï2·î24Æü¤Ë81ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¤«¤é45Ç¯Á°¡¢NHK¶É¥¢¥Ê»þÂå¤Ë¸ÞÎØ¤òÃæ·Ñ¤¹¤ëÁðÌî¤µ¤ó¡¢¥à¥¥à¥¤Î¶Ú¥È¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤Û¤«
¡¡¤È¤¯¤Ë¡¢1993Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ãë¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥ï¥¤¥É¡Ù¤Ï14Ç¯È¾¤â¤Î´Ö¡¢»þÂå¤ò±Ç¤¹¶À¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤òÊó¤¸¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â½ÅÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤ÎÌÔÆÇ¥µ¥ê¥ó»ö·ï¡£ÁðÌî¤µ¤ó¤ÏÂ¾¤Î¥µ¥ê¥óÊóÆ»¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¼«¤éÆ°¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ÏÃë¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î»ëÄ°Î¨20¡óÄ¶¤¨¤ò²¿ÅÙ¤âµÏ¿¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£¡ÚÁ´3²ó¤ÎÂè2²ó¡£Âè1²ó¤òÆÉ¤à¡Û
NHK¤òÂà¶É¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸åÀè¹Í¤¨¤º¤Ë¡Ä¡×
¡¡1985Ç¯¡¢41ºÐ¤Î½Õ¤ËNHK¤òÂà¶É¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¼õ¤±¿È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤Î¶É¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¡¢ÊóÆ»¶É¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¶É¤«¤é¡Ö¤³¤Î¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢ÊóÆ»µ¼Ô»ÖË¾¤ÇNHK¤ò¼õ¸³¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÇ½Æ°Åª¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬º¬ËÜ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÇNHK¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢¸åÀè¹Í¤¨¤º¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢±¿ÎÉ¤¯TBS¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¡Ê1991Ç¯¤Þ¤Ç¡Ë¤ò·ë¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Âà¶É¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØÄ«¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡Ù¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢5Ç¯´Ö¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢1993Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ãë¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥ï¥¤¥É¡Ù¤Î»Ê²ñ¤Ï14Ç¯È¾Ì³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¾ðÊóÈÖÁÈ¤ò¸¦µæ
¡¡°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥ï¥¤¥É¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Íâ1994¡Á1995Ç¯¤Î¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊóÆ»¤Ç¤¹¡£1994Ç¯6·îËö¡¢¾¾ËÜ¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÔÆÇ¤Î¥µ¥ê¥ó¤¬»È¤ï¤ì¡¢¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤È¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼èºà¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÅª³Î¤ÊÅú¤¨¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¡¡Ãë¤Î¡Ø¥¶¡¦¥ï¥¤¥É¡Ù¤ò½ª¤¨¡¢Ìë¤Ï¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥µ¥ê¥ó¤Î²òÀâ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¥µ¥ê¥ó¤Î²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²½³Ø¼Ô¤äÌô³Ø¼Ô¡£Èà¤é¤Ï²½³Ø¼°¤Ç¥µ¥ê¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥µ¥ê¥ó¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤â»È¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤í¤¦¡¢¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¾åÁØÉô¤Ë¡ÖÆÇ¥¬¥¹Ê¼´ï¤ÎÀìÌç²È¤òÊÆ¹ñ¤«¤é¤¼¤Ò¸Æ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¾å¿½¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢12·î¤ËÊÆ¹ñ¤«¤é¥«¥¤¥ë¡¦¥ª¥ë¥½¥ó»á¤È¤¤¤¦ÀìÌç²È¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤ÏÄ¹Ìî¸©¤Î¾¾ËÜ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¸½¾ì¤òÄ´¤Ù¤¿¸å¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤Ê¤¼¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤¬¾¾ËÜ¤À¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ä¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥Æ¥¹¥ÈÃÏ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤¬¾¾ËÜ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Æ¥¹¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼¡¤ËÉ¬¤ºËÜÈÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖ¤Î¾ì½ê¤Ï¤â¤Á¤í¤óÅìµþ¤Ç¤¹¡£ÁÀ¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤ÏÊÄº¿¶õ´Ö¡Ä¡ÄÃÏ²¼Å´¡¢¿·´´Àþ¡¢Ìîµå¾ì¡¢±Ç²è´Û¤Ê¤É¤Ç¤¹¡×¤È¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¢¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥¶¡¦¥ï¥¤¥É¡Ù¤À¤±¤¬¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¿¿¼Â¤ËÆùÇö¤·¤¿¤È¼«Éé
¡¡Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢1995Ç¯1·î1Æü¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬µì¾å¶å°ì¿§Â¼¡Ê¸½ºß¤ÎÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®¡Ë¤Î»ÜÀß¤Ç¾¾ËÜ¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤ÈÆ±¤¸¥µ¥ê¥ó¤Î»ÄÎ±Êª¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯3·î19Æü¡¢±Ñ¹ñ¤Î¿·Ê¹¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Ë¾¾ËÜ¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤Î¾ÜÊó¤È¡¢¼¡¤ÏÉ¬¤ºÅìµþ¤ÇËÜÈÖ¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦µ»ö¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½½¿ô»þ´Ö¸å¤Î3·î20ÆüÁáÄ«¡£ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥¤¥ë¡¦¥ª¥ë¥½¥ó»á¤Î¸«Î©¤Æ¤¬¥Ô¥¿¥ê¤ÈÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥ª¥ë¥½¥ó»á¤ËºÆ¤ÓÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤³¤Î¥µ¥ê¥ó¤Î½ãÅÙ¤Ï60¡óÄøÅÙ¤ÎÁÆ°ÉÊ¡£À½Â¤¸å¤Ë°ÒÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥í¥°¥ë¡¼¥×¤¬2¼¡¹¶·â¡¢3¼¡¹¶·â¤ò¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤¤ÊÈï³²¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ë¤È¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬ÀìÌç²È¤Ç¤¹¡£¸«»ö¤Ê²òÀâ¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥¶¡¦¥ï¥¤¥É¡Ù¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¡Ø¥¶¡¦¥ï¥¤¥É¡Ù¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢»ëÄ°Î¨¤¬20¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤¬3²ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ìë¤Ë¤ÏÆÃÈÖ¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¾ÊÂç¿Ã¤À¤Ã¤¿Â¼°æ½¨É×»á¡ÊµýÇ¯36¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¹ÊóÃ´Åö¤Î¾åÍ´»Ë¹À»á¤È¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥ª¥ë¥½¥ó»á¤¬ÂÐÖµ¡£Â¼°æ»á¤¬¡Ö²æ¡¹¤Î¥×¥é¥ó¥È¡Ê²½³ØÀ½ÉÊ¤òÀ¸»º¤¹¤ë¹©¾ì»ÜÀß¤äÁõÃÖ¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Ç¤Ï¥Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¡Ê¥Ë¥Ã¥±¥ë¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤¹¤ë¹ç¶â¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥ª¥ë¥½¥ó»á¤ÎÉ½¾ð¤¬°ìÊÑ¤·¡¢¡Ö¥Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¤Ï¥µ¥ê¥ó¤Ê¤É¤ÎÆÇ¥¬¥¹Ê¼´ï¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤¤Î¤ß¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÆÃ¼ì¹ç¶â¡£ÆÇ¥¬¥¹Ê¼´ï¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¾åÍ´»á¤¬¹²¤Æ¤Æ³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤ÆÍÌíÌµÌí¤Ë¡£¤½¤Î¿ôÆü¸å¤ËÂ¼°æ»á¤Ï»É¤µ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¶¡¦¥ï¥¤¥É¡Ù¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¿¿¼Â¤ËÆùÇö¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¡¢¾ðÊó¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤¿ÈÖÁÈ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢²æ¡¹¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ã¦Âà¿®¼Ô¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿²ùº¨
¡¡¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤Î³Ë¿´ÉôÊ¬¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡È´ðËÜÅª¤ËÎäÀÅ¤ËÅÁ¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤º¢¤Ï¡¢°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡È½Ö´ÖÅòÊ¨¤«¤·´ï¡É¤À¤Ã¤¿»ä¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸Â¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡£¿´¤ÎÃæ¤ÏÇ®¤¯¤Æ¤â¡¢ÎäÀÅ¤Ë¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÆâÍÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥ï¥¤¥É¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Åö»þ¤Ï¡¢Åý°ì¶µ²ñ¡Ê¸½¡¦À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡Ë¤Ë¤è¤ëÎî´¶¾¦Ë¡¤Ê¤É¤ÇÂ¿³Û¤Î¤ª¶â¤ò¤á¤·¤¢¤²¤é¤ì¤ëÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¶¡¦¥ï¥¤¥É¡Ù¤Ë¤ÏÅý°ì¶µ²ñ¤òÃ¦²ñ¤Ç¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡¢»ä¤È°ì½ï¤Ë»Ê²ñ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»ä¤ÏÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÌäÂê¤ò°·¤¦¤È¤¤Ë¡¢¤¹¤°²£¤Ë¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤Ë¤Ï²¿¤âÊ¹¤«¤º¡¢1¿ÍÈô¤Ó±Û¤¨¤ÆÊÛ¸î»Î¤ÎÀèÀ¸¤ËÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è²È¤Î¤ä¤¯¤ß¤Ä¤ë¤µ¤ó¤¬¡¢½µ´©»ï¤Î4¥³¥ÞÌ¡²è¤Ë¡ÈÁðÌî¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤òºÜ¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬°ìÈÖÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¤½¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¼¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ë¤Ï¤½¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ö¾ð¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¸å¤Î¥ª¥¦¥àÊóÆ»¤Ç¤Ï¿¿¼Â¤ËÆùÇö¤¹¤ëÅÁ¤¨Êý¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÌäÂê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿
¡¡3Ç¯Á°¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤âÁêÅöÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²æ¡¹¤¬¡Ø¥¶¡¦¥ï¥¤¥É¡Ù¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤«¤é30Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ÌäÂê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÀµÄ¾¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÌäÂê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢²æ¡¹¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¤½¤ì¤òÅÓÃæ¤Ç°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸«Æ¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤·¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¼å¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¼è¤ê¾å¤²Â³¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îº¢¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ïº£¡¢»ëÄ°¼Ô¤ä°ìÈÌ¹ñÌ±¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Î1¤Ä¤ÏÍ½»»¤Îºï¸º¤Ç¤¹¡£1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¤·¡¢10Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ë¤â¤½¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£1ÈÖÁÈ¤¢¤¿¤ê¤ÎÍ½»»¤¬ºï¤é¤ì¡¢º£¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¤¬ÆÈ¼«¼èºà¤Ç¥«¥á¥é¥¯¥ë¡¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤É¤³¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢½Ð±éÎÁ¤¬¼ê¤´¤í¤Ê·ÝÇ½¿Í¤é¤ò½¸¤á¡¢Â¾°¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¨¡¨¡¤É¤Î¶É¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤»þ´ü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤ÈÖÁÈ¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥¤Î¤¤¤¤¿Í´Ö¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬º£°ìÈÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ßÈ¿¶Á¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡Â³ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¿½¤·½Ð¤¿¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù»Ê²ñ¹ßÈÄ¤Î¿¿Áê¡¢ºÊ¤ÈÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç1¿Í¥ì¡¼¥¹¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¿·º§»þÂå¡¢·ò¹¯¤ÎÈë·í¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÂè3²ó¤ËÂ³¤¯¡£Âè1²ó¤òÆÉ¤à¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÃæÌîÍµ»Ò¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¡¡»£±Æ¡¿»³¸ýÈæº´É×