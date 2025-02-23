¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç»Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÆù½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ð¡¼¥°ÀÐ»³Å¹
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ð¡¼¥°¡×¤Ï¡¢13Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ð¡¼¥°ÀÐ»³Å¹(Æî¶èÀÐ»³)¤ò2025Ç¯2·î21Æü(¶â)¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ð¡¼¥°ÀÐ»³Å¹
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ð¡¼¥°ÀÐ»³Å¹
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2025Ç¯2·î21Æü
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§»¥ËÚ»ÔÆî¶èÀÐ»³1¾ò8ÃúÌÜ4-3
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§11:00¡Á21:30(L.O. 21:00)
²Á³Ê¡§¿Íµ¤¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡¡150g¡¡850±ß
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ð¡¼¥°¡×¤Ï¡¢13Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ð¡¼¥°ÀÐ»³Å¹(Æî¶èÀÐ»³)¤ò2025Ç¯2·î21Æü(¶â)¤Ë½ÐÅ¹¡£
¤³¤ÎÆ»40Ç¯¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¿¦¿Í´Æ½¤¡ÖµÈÅÄ¡×´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢ËèÆü¿·Á¯¤ÊµíÆù¤ÈÆÚÆù¤ò²«¶âÈæ¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢ÈëÅÁ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç»Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÆù½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¡ªÈþÌ£¤·¤¤¿æ¤Î©¤Æ¤´ÈÓ¤È°ì½ï¤Ë¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·¥á¥Ë¥å¡¼³µÍ×
¤è¤¯¤Ð¤ê¥»¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ð¡¼¥°¤è¤¯¤Ð¤ê¥»¥Ã¥È¡¡150g¡¡1,460±ß¡Á
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥á¥ó¥Á¡¢»¥ËÚ¥¶¥ó¥®¡¢¥ß¥Ë¥«¥ì¡¼¥ë¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ð¡¼¥°¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¤è¤¯¤Ð¤ê¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢ÂçËþÂ´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¢¡¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡Ö±©³ø¤´ÈÓ¡×
ÈþÌ£¤·¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÊÆ¡£
¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ð¡¼¥°¤Ç¤Ï¤´ÈÓ¤Ë¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÊÆ¤ÏºÇ¹âµéÊÆÆÃA¥é¥ó¥¯¡ÖËÌ³¤Æ»¶ä»³»º¤æ¤á¤Ô¤ê¤«¡×¤ò100¡ó»ÈÍÑ¡£
ÀìÍÑ¤Î±©³ø¤ÇÃúÇ«¤Ë¿æ¤¾å¤²¤¿¼«Ëý¤Î¤´ÈÓ¤ò¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È°ì½ï¤Ë¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
±©³ø¤´ÈÓ
³°´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç»Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÆù½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ð¡¼¥°ÀÐ»³Å¹ appeared first on Dtimes.