¹âµéÏÓ»þ·×¡¢¾å¾ºÁê¾ì¤Î¿·¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡Ö¶â»þ·×¤Î¾å¾º¡×¡£30Ç¯ÃÙ¤ì¤Æ¡È¥×¥ì¥ß¥¢²Á³Ê¡É¤ÎÇØ·Ê
¡½¡ÎÏÓ»þ·×Åê»ñ²È¡¦ÀÆÆ£Í³µ®À¸¡Ï¡½
ÏÓ»þ·×Åê»ñ²È¤ÎÀÆÆ£Í³µ®À¸¤Ç¤¹¡£
º£¡¢»ä¤¬ºÇ¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÏÓ»þ·×³¦·¨¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÊÑ²½¤¬¡Ö¶â¤ÎÏÓ»þ·×¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÑ²½¡×¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹âµéÏÓ»þ·×¤Î¿Íµ¤ÅÙ¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·º£¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶â¤ÎÏÓ»þ·×¤ËÂÐ¤¹¤ë¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎK18ÏÓ»þ·×¤ÎÃÏ°Ì
¡Ö¶â¤ÎÏÓ»þ·×Áê¾ì¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¶âÁê¾ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¶âÁê¾ì¤È¶â¤ÎÏÓ»þ·×¤ÎÁê¾ì¤Ï¤¢¤Þ¤êÏ¢Æ°¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆÃ¤Ë¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶âÁê¾ì¤Ï²¼Íî±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶â¤ÎÏÓ»þ·×Áê¾ì¤Ï¤«¤Ê¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤°¤é¤¤¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢K18¤ÎÃÏ¶â²Á³Ê¤¬»þ·×ËÜÂÎ²Á³Ê¤ÈÆ±¤¸¤«¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ä¹¤é¤¯¹âµéÏÓ»þ·×¤Î¼ûÍ×¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹°ì¶¯¡×¤È¤¤¤¦»þ´ü¤¬Â³¤¡¢K18ÁÇºà¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Íµ¤ÅÙ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢1995Ç¯º¢¤«¤é¡¢¸½¹ÔÉÊ¤È¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÏÓ»þ·×¤¬¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à²Á³Ê¡ÊÄê²Á¤è¤ê¤â¼ÂÀª²Á³Ê¤¬¹â¤¤¡Ë¡×¤È¤Ê¤ë¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤·¡¢Ç¯¡¹¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à²Á³Ê¾õÂÖ¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²Á³Ê¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤¬¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ç¡¢K18¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Áê¾ì¤¬Äê²Á¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾ï¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¡ÖÏÓ»þ·×Åê»ñ¤Î¤¹¤¹¤á¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î1Ç¯¸å¤Î2016Ç¯»þÅÀ¤Ç¤â¡¢Äê²Á¤ò¾å²ó¤ëK18¥â¥Ç¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£2016Ç¯¤Ë¡¢ÃÓÂÞÀ¾Éð¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹Àµµ¬Å¹¤Ç¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¤Î116506¤¬¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ê¥µ¥ó¥×¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºß¸Ë¡ËÍÍ»Ò¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤ÎÁê¾ì¤ÏÄê²Á¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¥Þ¥é¥½¥óÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ÆÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï³§Ìµ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯¤Ë½ÂÃ«¤ÎÅìµÞËÜÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Î¡¼¥Á¥é¥¹¤Î5711/1R-001¤¬Äê²Á¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2016Ç¯»þÅÀ¤Ç116506¤ÎÄê²Á¤ÏÌó730Ëü±ß¡£¥×¥é¥Á¥Ê¤È¤¤¤¦ÏÓ»þ·×¤ÎÁÇºà¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹âÊö¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Äê²Á¤¬¤¹¤Ç¤Ë¹â¤¤¤¿¤á¡¢Ãæ¸ÅÁê¾ì¤¬¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î116506¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¡Ø¹âµéÏÓ»þ·×¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤È¤¤¤¨¤ë¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¢¤½¤Î½é¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥â¥Ç¥ë¡Ù¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¸»úÈ×¤Î¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ë¡¼¿§¤Ï¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥â¥Ç¥ëÀìÍÑ¿§¤Ç¡¢¤â¤È¤«¤é¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢116506¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¼«ÂÎ¤Ï¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤¤¡×¤È»×¤¦¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë700Ëü±ß½Ð¤¹¿Í¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤¯¡¢Ãæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤ÏÄê²Á¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Àµµ¬Å¹¤Çºß¸ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Çã¤ª¤¦¤È»×¤¨¤ÐÃ¯¤â¤¬Äê²Á¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê116506¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºßÁê¾ì¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢1480Ëü±ß¤¬ºÇ°ÂÃÍ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£2016Ç¯»þÅÀ¤ÎÄê²Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÇÜ¤È¤¤¤Ã¤¿Áê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
116506¤Ï¡¢2019Ç¯1·î¤ËÃæ¸ÅÁê¾ì¤¬Äê²Á¤ò¾å²ó¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Î¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Î¾ì¹ç¡¢1995Ç¯º¢¤«¤é¡ÖÁê¾ì¤¬Äê²Á°Ê¾å¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥Á¥Ê°Ê³°¤ÎK18¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢2020Ç¯¤È¤¤¤Ã¤¿»þ´ü¤ò¶ÌÜ¤ËÃæ¸ÅÁê¾ì¤¬¾å¾º¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²Á³Ê¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢K18Åù¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢30Ç¯¶á¤¯¤âÃÙ¤ì¤Æ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à²Á³Ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¶áº¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿K18¤ÎÀª¤¤
Ä¹Ç¯¡ÖK18ÏÓ»þ·×¤ÎÁê¾ì¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¤ÏÁ´¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÊÑ²½¤·¡¢¤½¤Î¸å¤É¤ó¤É¤óÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÓ»þ·×Åê»ñ²È¤ÎÀÆÆ£Í³µ®À¸¤Ç¤¹¡£
º£¡¢»ä¤¬ºÇ¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÏÓ»þ·×³¦·¨¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÊÑ²½¤¬¡Ö¶â¤ÎÏÓ»þ·×¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÑ²½¡×¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹âµéÏÓ»þ·×¤Î¿Íµ¤ÅÙ¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·º£¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶â¤ÎÏÓ»þ·×¤ËÂÐ¤¹¤ë¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎK18ÏÓ»þ·×¤ÎÃÏ°Ì
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¶âÁê¾ì¤È¶â¤ÎÏÓ»þ·×¤ÎÁê¾ì¤Ï¤¢¤Þ¤êÏ¢Æ°¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆÃ¤Ë¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶âÁê¾ì¤Ï²¼Íî±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶â¤ÎÏÓ»þ·×Áê¾ì¤Ï¤«¤Ê¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤°¤é¤¤¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢K18¤ÎÃÏ¶â²Á³Ê¤¬»þ·×ËÜÂÎ²Á³Ê¤ÈÆ±¤¸¤«¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ä¹¤é¤¯¹âµéÏÓ»þ·×¤Î¼ûÍ×¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹°ì¶¯¡×¤È¤¤¤¦»þ´ü¤¬Â³¤¡¢K18ÁÇºà¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Íµ¤ÅÙ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢1995Ç¯º¢¤«¤é¡¢¸½¹ÔÉÊ¤È¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÏÓ»þ·×¤¬¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à²Á³Ê¡ÊÄê²Á¤è¤ê¤â¼ÂÀª²Á³Ê¤¬¹â¤¤¡Ë¡×¤È¤Ê¤ë¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤·¡¢Ç¯¡¹¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à²Á³Ê¾õÂÖ¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²Á³Ê¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤¬¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ç¡¢K18¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Áê¾ì¤¬Äê²Á¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾ï¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¡ÖÏÓ»þ·×Åê»ñ¤Î¤¹¤¹¤á¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î1Ç¯¸å¤Î2016Ç¯»þÅÀ¤Ç¤â¡¢Äê²Á¤ò¾å²ó¤ëK18¥â¥Ç¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£2016Ç¯¤Ë¡¢ÃÓÂÞÀ¾Éð¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹Àµµ¬Å¹¤Ç¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¤Î116506¤¬¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ê¥µ¥ó¥×¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºß¸Ë¡ËÍÍ»Ò¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤ÎÁê¾ì¤ÏÄê²Á¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¥Þ¥é¥½¥óÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ÆÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï³§Ìµ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯¤Ë½ÂÃ«¤ÎÅìµÞËÜÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Î¡¼¥Á¥é¥¹¤Î5711/1R-001¤¬Äê²Á¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2016Ç¯»þÅÀ¤Ç116506¤ÎÄê²Á¤ÏÌó730Ëü±ß¡£¥×¥é¥Á¥Ê¤È¤¤¤¦ÏÓ»þ·×¤ÎÁÇºà¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹âÊö¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Äê²Á¤¬¤¹¤Ç¤Ë¹â¤¤¤¿¤á¡¢Ãæ¸ÅÁê¾ì¤¬¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î116506¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¡Ø¹âµéÏÓ»þ·×¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤È¤¤¤¨¤ë¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¢¤½¤Î½é¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥â¥Ç¥ë¡Ù¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¸»úÈ×¤Î¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ë¡¼¿§¤Ï¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥â¥Ç¥ëÀìÍÑ¿§¤Ç¡¢¤â¤È¤«¤é¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢116506¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¼«ÂÎ¤Ï¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤¤¡×¤È»×¤¦¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë700Ëü±ß½Ð¤¹¿Í¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤¯¡¢Ãæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤ÏÄê²Á¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Àµµ¬Å¹¤Çºß¸ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Çã¤ª¤¦¤È»×¤¨¤ÐÃ¯¤â¤¬Äê²Á¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê116506¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºßÁê¾ì¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢1480Ëü±ß¤¬ºÇ°ÂÃÍ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£2016Ç¯»þÅÀ¤ÎÄê²Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÇÜ¤È¤¤¤Ã¤¿Áê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
116506¤Ï¡¢2019Ç¯1·î¤ËÃæ¸ÅÁê¾ì¤¬Äê²Á¤ò¾å²ó¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Î¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Î¾ì¹ç¡¢1995Ç¯º¢¤«¤é¡ÖÁê¾ì¤¬Äê²Á°Ê¾å¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥Á¥Ê°Ê³°¤ÎK18¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢2020Ç¯¤È¤¤¤Ã¤¿»þ´ü¤ò¶ÌÜ¤ËÃæ¸ÅÁê¾ì¤¬¾å¾º¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²Á³Ê¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢K18Åù¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢30Ç¯¶á¤¯¤âÃÙ¤ì¤Æ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à²Á³Ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¶áº¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿K18¤ÎÀª¤¤
Ä¹Ç¯¡ÖK18ÏÓ»þ·×¤ÎÁê¾ì¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¤ÏÁ´¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÊÑ²½¤·¡¢¤½¤Î¸å¤É¤ó¤É¤óÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£