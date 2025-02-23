¸µÃ¶¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎºÆ²ñ¡£¹â¹»»þÂå¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤»Ñ¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡Ä¡Ö²¿¤È¤âµ¤¤Þ¤º¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¡½¡½¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È
²áµî5ËüËÜ¤Îµ»ö¤è¤êÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯1·î14Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤È¤â´é¤ò¹ç¤ï¤»¤º¤ËºÑ¤à¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¿ÍÊª¤ÈÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤·¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡Éô²°¤«¤é¥Ñ¥ó¥Ä1Ãú¤ÎÃËÀ¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ä
¡¡20Âå¤Îº¢¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤È¤Ï¡¢¤è¤¯¥é¥Ö¥Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÄÃæÏÂÉ×¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤â¸µÃ¶¤«¤é¥é¥Ö¥Û¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥Í¥ë¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈà½÷¤Î¡Ø¤É¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤·¤è¤¦¤«¡¢¤³¤³¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¾å¤Î¶õ¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡ÈÁá¤¯¡É¤È¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡È¤µ¤¡¡¢º£¤«¤é¡ª¡É¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Éô²°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤Î¸À¤¤Áè¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¥É¥ó¡ª¡×¤È¥É¥¢¤¬³«¤¡¢½÷À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤ËÃËÀ¤â»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¤È¤¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È2¿Í¤Î³Ê¹¥¡É¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö½÷À¤Ï½÷²¦ÍÍ»Ñ¤ÇÃËÀ¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä1Ãú¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£½÷À¤¬¡Ø¤¦¤ë¤µ¤¤¡¢¤â¤¦µ¢¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¤è¡¼¡Ù¤ÈÃËÀ¤¬°ú¤»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÈÈà½÷¤Ï¡¢¡È±³¤Ç¤·¤ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¡©¡É¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤è¤¯¤¢¤ëÃÔÏÃ·ö²Þ¤À¤È»×¤¤¡¢Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£¡¡
¢¡ÃÔÏÃ·ö²Þ¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÀèÀ¸
¡ÖÉô²°¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ê¡¢¡Øº£¤Î²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Ù¤ÈÈà½÷¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ä¤ÏÈà½÷¤ÎÉþ¤òÃ¦¤¬¤»¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥Ã¥È¥¤¥ó¡Ä¡Ä¡×
¡¡2¿Í¤Ç¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¡¢µ¢¤í¤¦¤ÈÉô²°¤ò½Ð¤ë¤È¡¢Àè¤Û¤É¤ÎÃÔÏÃ·ö²Þ¥«¥Ã¥×¥ë¤ÈºÆ¤ÓÈ¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï2¿Í¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÉô²°¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ï¡¢2¿Í¤Î´é¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¹â¹»»þÂå¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é»ä¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ØÅÄÃæ¤µ¤ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Í¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¤Î½ÐÍè»ö¤ËÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¨¡©¡¡ÀèÀ¸¤¿¤Á¡©¡¡²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡£ÉÕ¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡¡¤·¤«¤â¤³¤ó¤Ê¼ñÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤Ïº®Íð¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢¡Ø¤¢¡¢¤¨¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡Ù¤È°§»¢¤ò¤·¤Æ¡¢ÂÁá¤Ë¤½¤Î¾ì¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ª·ø¤¤ÀèÀ¸¤¿¤Á¤È¤Î¶Ã¤¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡¢¡Ö²¿¤È¤âµ¤¤Þ¤º¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿»ñ»º¤â¤È¤ª¡ä
¡¡¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤È¤â´é¤ò¹ç¤ï¤»¤º¤ËºÑ¤à¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¿ÍÊª¤ÈÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤·¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡20Âå¤Îº¢¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤È¤Ï¡¢¤è¤¯¥é¥Ö¥Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÄÃæÏÂÉ×¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤â¸µÃ¶¤«¤é¥é¥Ö¥Û¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥Í¥ë¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈà½÷¤Î¡Ø¤É¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤·¤è¤¦¤«¡¢¤³¤³¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¾å¤Î¶õ¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡ÈÁá¤¯¡É¤È¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡È¤µ¤¡¡¢º£¤«¤é¡ª¡É¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Éô²°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤Î¸À¤¤Áè¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¥É¥ó¡ª¡×¤È¥É¥¢¤¬³«¤¡¢½÷À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤ËÃËÀ¤â»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¤È¤¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È2¿Í¤Î³Ê¹¥¡É¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö½÷À¤Ï½÷²¦ÍÍ»Ñ¤ÇÃËÀ¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä1Ãú¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£½÷À¤¬¡Ø¤¦¤ë¤µ¤¤¡¢¤â¤¦µ¢¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¤è¡¼¡Ù¤ÈÃËÀ¤¬°ú¤»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÈÈà½÷¤Ï¡¢¡È±³¤Ç¤·¤ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¡©¡É¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤è¤¯¤¢¤ëÃÔÏÃ·ö²Þ¤À¤È»×¤¤¡¢Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£¡¡
¢¡ÃÔÏÃ·ö²Þ¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÀèÀ¸
¡ÖÉô²°¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ê¡¢¡Øº£¤Î²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Ù¤ÈÈà½÷¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ä¤ÏÈà½÷¤ÎÉþ¤òÃ¦¤¬¤»¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥Ã¥È¥¤¥ó¡Ä¡Ä¡×
¡¡2¿Í¤Ç¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¡¢µ¢¤í¤¦¤ÈÉô²°¤ò½Ð¤ë¤È¡¢Àè¤Û¤É¤ÎÃÔÏÃ·ö²Þ¥«¥Ã¥×¥ë¤ÈºÆ¤ÓÈ¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï2¿Í¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÉô²°¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ï¡¢2¿Í¤Î´é¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¹â¹»»þÂå¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é»ä¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ØÅÄÃæ¤µ¤ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Í¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¤Î½ÐÍè»ö¤ËÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¨¡©¡¡ÀèÀ¸¤¿¤Á¡©¡¡²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡£ÉÕ¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡¡¤·¤«¤â¤³¤ó¤Ê¼ñÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤Ïº®Íð¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢¡Ø¤¢¡¢¤¨¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡Ù¤È°§»¢¤ò¤·¤Æ¡¢ÂÁá¤Ë¤½¤Î¾ì¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ª·ø¤¤ÀèÀ¸¤¿¤Á¤È¤Î¶Ã¤¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡¢¡Ö²¿¤È¤âµ¤¤Þ¤º¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿»ñ»º¤â¤È¤ª¡ä