ÃÞÇÈ»³¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¡ª ·÷±ûÆ»¡Ö¤Ä¤¯¤ÐÀ¾¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC¡×¤Ä¤¤¤Ë3·î³«ÄÌ
·÷±ûÆ»¤Î¤Ä¤¯¤ÐÀ¾¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC¤¬¡¢2025Ç¯3·î¤Ë³«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ïÁíIC¡Á¤Ä¤¯¤ÐÃæ±ûIC´Ö¤ËÀ°È÷
¡¡¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¤ÈNEXCOÅìÆüËÜ´ØÅì»Ù¼Ò¤Ï2025Ç¯2·î20Æü¡¢·÷±ûÆ»¤Î¤Ä¤¯¤ÐÀ¾¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC¤¬¡¢3·î23Æü15»þ¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¯¤ÐÀ¾¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC¤Î´°À®¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê²èÁü¡§NEXCOÅìÆüËÜ¡Ë
¡¡¤Ä¤¯¤ÐÀ¾¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ÎËüÇîµÇ°¸ø±à±Ø¤«¤é¶á¤¤¡¢¤Ä¤¯¤Ð»ÔÅçÌ¾¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·÷±ûÆ»¤Î¾ïÁíIC¤«¤é7.0km¡¢¤Ä¤¯¤ÐÃæ±ûIC¤«¤é3.5km¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢ËÜÀþ¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë·Á¤Ç¤¹¡£
¡¡ETCÅëºÜ¤ÎÁ´¼Ö¼ï¤¬¡¢24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¡£°ìÈÌÆ»¤Ï¡¢Æâ²ó¤ê¤¬¸©Æ»45¹æ¤Ä¤¯¤Ð¿¿²¬Àþ¡¢³°²ó¤ê¤¬¸©Æ»123¹æÅÚ±ººäÅìÀþ¤È¤½¤ì¤¾¤ìÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤¯¤ÐÀ¾¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC¤Î³«ÄÌ¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê½Ð¡¢±èÀþ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·÷±ûÆ»¤«¤é´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÃÞÇÈ»³¤Ø¸þ¤«¤¦ºÝ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¤Ä¤¯¤ÐÃæ±ûIC¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¡Ê½êÍ×»þ´ÖÌó46Ê¬¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ä¤¯¤ÐÀ¾¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC·ÐÍ³¤Î¿·¥ë¡¼¥È¡ÊÆ±Ìó43Ê¬¡Ë¤¬Áª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
ºßÂð°åÎÅ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Êè,
¾åÅÄ,
²ð¸î,
»ûÅÄ²°,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÇÛÀþ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢