¡Ö3Å¹ÊÞ²ó¤Ã¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤è¤¦¤ä¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¡Ø¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡ÙÉÊ¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥¹¥Ñ¤è¤¡×
ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î°ð³ÀÈôÄ»¤¬23Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¤è¤¦¤ä¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤¿²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡Ø¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡Ù¤ÎÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢°ð³À¤Ï¡Ö¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤µ¤ó¤Ç¤Í¡£È¯Çä¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¤º¤Ã¤ÈÉÊÀÚ¤ì¤·¤Æ¤Æ»ä¤â3Å¹ÊÞ²ó¤Ã¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤Ä¤¤¤Ë¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø¥¢¡¼¥Õ¥£¡¼ ¡ÁÂç¤¤Ê¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥¤¡Á¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò¾è¤»¤Æ¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥óÉ÷¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤ª²Û»Ò¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢¡¢¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö19cm ´é±£¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¹ØÆþÉÊ¤Ç¼«¿È¤Î´é¤ò±£¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÂç¤¤¤¤·¡Á¡¢Â¿Ê¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ø¤ó¤·¡Á¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÈ¾Ê¬¥Ú¥í¥ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¥Ñ¥¤¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó Á´Á³¤¯¤É¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë1Ëç¥Ú¥í¥ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¸«¤Ä¤±¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÇã¤¤¤ä¤·¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤á¤Á¤ã¥³¥¹¥Ñ¤è¤¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤¿¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤Î¿·¾¦ÉÊ¥¢¡¼¥Õ¥£¡¼¤ÏÁÛÁü¤Ë°Ê¾å¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤ÇºÇ¹â¤Î¾¦ÉÊ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£