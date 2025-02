【ライブレポート】XG、ワールドツアーファイナルで初となる東京ドーム公演の開催を発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■東京公演では「IN THE RAIN」でメンバーが互いに傘を投げ合うシーンでファンを驚かせた

XGが2月22日に開催されたワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』東京公演(有明アリーナ)にて、5月14日に東京ドームでツアーファイナル公演を行うことを発表した。XGにとって東京ドームでの公演は今回が初となる。

この日の公演では、「WOKE UP」「IYKYK」「SOMETHING AIN’T RIGHT」「IN THE RAIN」「IS THIS LOVE」「NEW DANCE」など計23曲を歌唱。「IN THE RAIN」では、ジャケットパフォーマンスと、傘を使用した演出を行い、メンバーが互いに傘を投げ合うシーンでファンを驚かせ、「IS THIS LOVE」では、メンバー全員がバラの花を持ったパフォーマンスで、約1万5千人のファンを魅了した。

XG初のワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』は、2024年5月の日本公演を皮切りにスタートし、アジア、北米、UK&ヨーロッパでトータル約20万人を動員し、多くの公演がチケットSOLD OUTとなっている。今年は、名古屋、東京、福岡、大阪での日本追加公演に加え、2月のオーストラリア公演(シドニー、メルボルン)、3月の中国追加公演(杭州、上海、北京、成都)、4月の中南米公演(サンパウロ、メキシコシティ)の開催も控えており、本日発表された東京ドームでのツアーファイナル公演を含めると、世界33都市(18の国と地域)で、46公演の開催となる。

さらに2025年4月に開催される、アメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』では、日本人アーティストとして唯一の出演を果たす。

ライブ情報

XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” FINAL Landing at TOKYO DOME

05/14(水)東京・TOKYO DOME

XG OFFICIAL SITE

https://xgalx.com/xg/