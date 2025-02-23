¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¿·Á¯¡×»Ô°æ¼ÓÌí¹á¡¢¡ÈÁ°È±¥¢¥ê¡É¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤Ë¡ÖÈþËÆ¤Ï·òºß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ô°æ¼ÓÌí¹á¡Ê41¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á°È±¤òÃ»¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¿·Á¯¡×¡ÈÁ°È±¥¢¥ê¡É¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿»Ô°æ¼ÓÌí¹á
¡¡»Ô°æ¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÁ°È±¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¿·Á¯¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿Á°È±¤òÃ»¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤!!!¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÈþËÆ¤Ï·òºß¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¿·Á¯¡×¡ÈÁ°È±¥¢¥ê¡É¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿»Ô°æ¼ÓÌí¹á
¡¡»Ô°æ¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÁ°È±¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¿·Á¯¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿Á°È±¤òÃ»¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤!!!¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÈþËÆ¤Ï·òºß¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£