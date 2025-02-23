ÆüËÜ¤Ç¥¢¥á¼Ö¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÖÇ³Èñ¤¬°¤¤¤«¤é¡×¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÁÊ¤¨¤ë¡ÈÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ¡É¤Ï¸À¤¤¤¬¤«¤ê¡©¡¡¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ25%¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶ÁÉÔ²ÄÈò¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
½¢Ç¤1¤«·î¤ò·Þ¤¨¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£Ï¢Æü½Ð¤µ¤ì¤ëÂçÅýÎÎÎá¤ËÀ¤³¦¤¬ËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ë¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û400Ëü±ß¤ÎÆüËÜ¼Ö¤Ë100Ëü±ß¤Î´ØÀÇ¡©¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ25¡ó¤Çµ¯¤¤ë±Æ¶Á¤ò¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç²òÀâ
¡Ö¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ25%¡×ÆüËÜ¤ËÅ¬ÍÑ¤Ê¤éÆüËÜ·ÐºÑ¤Ø±Æ¶Á¤â
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡Ö¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ25%¡×¡£¸½ºß¤Ï2.5%¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë10ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢400Ëü±ß¤Î¼Ö¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢´ØÀÇ2.5%¤Ê¤é10Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢25%¤Ê¤é100Ëü±ß¤ËÁý¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤¹¤ë¤È³ä¹â¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¼Ö¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÇä¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½ÐÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÍ¢½Ð³Û¤ÏÁ´ÂÎ¤Î3³ä¶á¤¯¤òÀê¤á¤ë6Ãû±ß¤Ç1°Ì¡¢2°Ì¤â¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢ÉôÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤¬´ØÀÇ25%¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Ö¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÖÇ³Èñ¤¬°¤¤¤«¤é¡×¡¡Èó´ØÀÇ¾ãÊÉ¤Ï¸À¤¤¤¬¤«¤ê?
¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¤Î¼Ö¤Ï´ØÀÇ25%¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Ö¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¿·¼Ö¤ÎÂæ¿ô¤Ï303ËüÂæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤Ï2ËüÂæÂ¤é¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡ÖÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ¬À©¤äÀ©ÅÙ¤ÎÌäÂê¤¬Áä¶Ì¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ¡×¤È¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë´ØÀÇ°Ê³°¤ÎÍ×°ø¤ÇÍ¢ÆþÉÊ¤ÎÎ®ÄÌ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Ö¤òÆüËÜ¤ËÍ¢Æþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢´ØÀÇ¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ÏÆüËÜ¤Î°ÂÁ´´ð½à¤äÊä½õ¶â¤ÎÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤¬¡ÖÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Æ°¼ÖÉ¾ÏÀ²È¤Î¹ñÂô¸÷¹¨¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜÂ¦¤ÎÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ¤Ï¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Ö¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ÏÂç·¿¤ÇÇ³Èñ¤¬°¤¤¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤äÆüËÜ¿Í¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Î¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÉðÆ£ÍÆ¼£·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤ÎË¬ÊÆ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ò¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ25%¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¼Ö¤Î¡ÈÍ¢½Ð¡É°Ê³°¤Ë¤â·üÇ°¡¡´ØÀÇ¤Ç¡ÈÀ¸»º¡É¤Ë¤â±Æ¶Á¤«
ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î·üÇ°¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄ¾ÀÜÍ¢½Ð¤¹¤ë¼Ö¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤Î¼Ö¤ÎÂ¿¤¯¤ò¥á¥¥·¥³¤Î¹©¾ì¤Ç¤âÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥È¥è¥¿¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ØÍ¢½Ð¤¹¤ë¼Ö¤¬54ËüÂæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¹©¾ì¤«¤éÍ¢½Ð¤¹¤ë¼Ö¤âÌó23ËüÂæ¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥á¥¥·¥³¤ÇÀ¸»º¤·¤¿¼Ö¤Î9³ä¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥¥·¥³¤Ë25%¤Î´ØÀÇ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡¢¹â¤¤´ØÀÇ¤Ç¶¼¤·¤ò¤«¤±À¸»ºµòÅÀ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤È°ÜÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¹©¾ì¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°ÜÅ¾¤µ¤»¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÉôÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤òËÌÊÆ¤ÇÄ´Ã£¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¬Â§¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²¼ÀÁ¤±´ë¶È¤Î¿þÌî¤¬¹¤¤¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤ò²óÈò¤¹¤ëÆ»¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£