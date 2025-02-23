à¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤â¤¦´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ìá¹âÃÎÅìÀ¸¤ÎÁÊ¤¨¤Ë»¿ÈÝ¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÏËþ¼¼¤·¤«¤â¹â¤¤¡Ä¡×¡ÖÆ±¤¸¿ÍÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ç¤âÃÏÊý¤Ï½á¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÃÎÅìÀ¸¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¶áÇ¯Áý²Ã¤òÂ³¤±¤ëË¬Æü³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹âÃÎ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤â¤¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¤³¤ì°Ê¾åÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë»Å»ö¤ÇÅÚÆüÃÏÊý¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿Í´Ö¤Ë¤·¤ï´ó¤»¤¬Âç¤¤¤¡£¥Û¥Æ¥ë¤â¸òÄÌµ¡´Ø¤â¤¹¤°¤ËËþÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤«¤â¹â¤¤¡ª¤É¤ó¤É¤ó¹ó¤¯¤Ê¤ëµ¤¤¬¡Ä´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊýÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ä´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«¹ñ¤Î¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÉ¬Í×¡×¡Ö¤Ç¤âÃÏÊý¤Ï½á¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡ÊJNTO¡Ë¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È2024Ç¯¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Ï3,600Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Çà¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡Ê´Ñ¸÷¸ø³²¡Ëá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ØÅ¦¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£