¹âÃÎÅìÀ¸¡ÊX@noborutakachi¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

­à¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É­á·ÐºÑÅª²¸·Ã¤Î°ìÊý¤Ç¡Ä¹âÃÎÅìÀ¸¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê

¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÃÎÅìÀ¸¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¶áÇ¯Áý²Ã¤òÂ³¤±¤ëË¬Æü³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£

¡¡¹âÃÎ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤â¤¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¤³¤ì°Ê¾åÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë»Å»ö¤ÇÅÚÆüÃÏÊý¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿Í´Ö¤Ë¤·¤ï´ó¤»¤¬Âç¤­¤¤¡£¥Û¥Æ¥ë¤â¸òÄÌµ¡´Ø¤â¤¹¤°¤ËËþÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤«¤â¹â¤¤¡ª¤É¤ó¤É¤ó¹ó¤¯¤Ê¤ëµ¤¤¬¡Ä´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊýÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ä´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï°­¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«¹ñ¤Î¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÉ¬Í×¡×¡Ö¤Ç¤âÃÏÊý¤Ï½á¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

°ÍÂ¸¾É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø½ÐÀÊ¤·¤¿ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¡Êº¸¡Ë¤È¹âÃÎÅìÀ¸
¡Ê¹âÃÎ¤ÎX@noborutakachi¤è¤ê¡Ë

¡¡À¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡ÊJNTO¡Ë¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È2024Ç¯¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Ï3,600Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨²áµîºÇ¹â¤òµ­Ï¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç­à¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡Ê´Ñ¸÷¸ø³²¡Ë­á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ØÅ¦¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

 