¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¶á³¤¤ÇÃæ¹ñ·³¤¬±é½¬¡¡Ì±´Öµ¡¤¬¿ÊÏ©ÊÑ¹¹Í¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡¡Ãæ¹ñ·³¤ÏÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥
Ãæ¹ñ¹ñËÉ¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¶á¤¯¤Î¸ø³¤¾å¤ÇÃæ¹ñ·³¤¬¹Ô¤Ã¤¿·³»ö±é½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¯ÉÜ¤¬·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ë»ö¼Â¤ò¸ØÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñ·³¤Ï21Æü¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î´Ö¤Î¸ø³¤¾å¤Ç¼ÂÃÆ¤ÎÈ¯¼Í¤òÈ¼¤¦·³»ö±é½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì±´Ö¹Ò¶õµ¡¤¬µÞî±¡¢Èô¹Ô¥ë¡¼¥È¤ÎÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Þ¡¼¥ë¥º¹ñËÉÁê¤Ï¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤ÎÄÌ¹ð¤¬Ä¾Á°¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñ¹ñËÉ¾Ê¤Î¸â¸¬ÊóÆ»´±¤Ï23Æü¡¢¡Ö·±Îý¤Ï¸ø³¤¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝË¡¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡¢¡Ö»öÁ°¤Ë·«¤êÊÖ¤·ÄÌ¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Â¦¤¬º¬µò¤Î¤Ê¤¤ÈóÆñ¤òÅ¸³«¤·¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë»ö¼Â¤ò¸ØÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¤¤ÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢º£·î11Æü¤ËÆî¥·¥Ê³¤¤Ç¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢·³¤ÎP-8A¾¥²üµ¡¤Î»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¡¢ÝÓ16¤¬¡Ö¾ÈÌÀÃÆ¡×¤òÅê²¼¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤êÈóÆñ¤Î±þ½·¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£