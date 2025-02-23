°Ý¿·3¸©µÄ¡¢Ê¸½ñÏ³¤¨¤¤Ç§¤á¼Õºá¡¡¡ÖÉÔ³Î¤«¤Ê¾ðÊó¡×Î©²Ö»á¤ËÅÏ¤¹
¡¡ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÃÎ»öÁª´ü´ÖÃæ¤ËÊ¸½ñºîÀ®¼Ô¤Î»äÅª¾ðÊó¤òÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ½êÂ°¤Î¸©µÄ3¿Í¤¬23Æü¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡£3¿Í¤È¤â¾ðÊóÄó¶¡¤äÏ³¤¨¤¤¤ò»ö¼Â¾åÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤·¡¢¾ðÊó¤¬»ö¼Â¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊ¸½ñ¤ÇÅÏ¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î´äÃ«ÎÉÊ¿´´»öÄ¹¤¬ÊÌ¤Î²ñ¸«¤ÇÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¡£
¡¡3¿Í¤ÏÊ¸½ñÌäÂêÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ¡Ë¤Î¸µÉû°Ñ°÷Ä¹´ß¸ý¼Â»á¤È¸µ°Ñ°÷Áý»³À¿»á¡¢¸©µÄ¤ÎÇò°æ¹§ÌÀ»á¡£´ß¸ý»á¤ÈÁý»³»á¤Ï´ØÍ¿¤òÇ§¤á¡¢20Æü¤ËÉ´¾ò°Ñ¤Î°Ñ°÷¤ò¼Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡Áý»³»á¤Ï23Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Î¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£µÄ°÷¼¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ¸¢¼Ô¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£Â¾2¿Í¤Ïº£¸å¤Î½èÊ¬¤ò´Þ¤áÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸©µÄ¤é¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È´ß¸ý»á¤ÏºòÇ¯11·î1Æü¡¢¹ðÈ¯¼Ô¤Î»äÅª¾ðÊóÊ¸½ñ¤òÎ©²Ö»á¤ËÅÏ¤¹¾ì¤ËÆ±ÀÊ¡£Ê¸½ñ¤Ë¤Ïº£Ç¯1·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µ¸©µÄ¤é¤¬Ê¸½ñÌäÂê¤Î¡Ö¹õËë¡×¤À¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëÆâÍÆ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£