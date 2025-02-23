¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨¿·ºî¥·¥ê¡¼¥º¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN¡¡¾­·³¡×¤Î½Ð±é¼Ô¤é¡á22Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë

¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÆÈÎ©·Ï¤Î±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥ÓºîÉÊ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÊÆ¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬22Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÇÐÍ¥¿¿ÅÄ¹­Ç·¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿ÊÆÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN¡¡¾­·³¡×¤¬¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨¿·ºî¥·¥ê¡¼¥º¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö´Ø¥±¸¶¤ÎÀï¤¤¡×Á°Ìë¤òÉñÂæ¤ËÆüËÜ¤ÎÀï¹ñÉð¾­¤é¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£1·î¤ÎÊÆ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÉôÌç¤ÎºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É4´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£

¡¡¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¾Þ¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÀ½ºî¼Ô¤ä»º¶È¤ÎÂ¿ÍÍÀ­Â¥¿Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÈó±ÄÍøÁÈ¿¥¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤¬¼çºÅ¡£º£²ó¤Ç40²óÌÜ¡£

ÊÆ¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿¿ÅÄ¹­Ç·¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤ÈÀõÌîÃé¿®¤µ¤ó¡á22Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë