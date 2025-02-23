¡Ú·¯Åç½½ÏÂ»Ò¡Û¡¡¡È´ñÀ×¤Î58ºÐ¡È¡¡¡ÖÄ²³è¥ì¥·¥Ô¡×ËÜ¤òÈ¯Çä¡¡20Âå¤Ï¡Ö¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤À¤±¿©¤Ù¤ÆÄ²³è¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¸µ½÷Í¥¤ÇÈþÍÆ²È¤Î·¯Åç½½ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö·¯Åç½½ÏÂ»Ò¤Î¤ª¤¤¤·¤¤ÈþÍÆ¡ØÄ²³è¥ì¥·¥Ô¡Ù¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢½ÐÈÇµÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú·¯Åç½½ÏÂ»Ò¡Û¡¡¡È´ñÀ×¤Î58ºÐ¡È¡¡¡ÖÄ²³è¥ì¥·¥Ô¡×ËÜ¤òÈ¯Çä¡¡20Âå¤Ï¡Ö¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤À¤±¿©¤Ù¤ÆÄ²³è¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
Ä²³è¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·¯Åç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È»ä¤Ï20Âå¤Îº¢¤Ë¡¢Æü¾Æ¤±¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤ªÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Ï·ÝÇ½³¦¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÈ©¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤â¥¤¥ä¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ë¤Î¤âÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡È¤È¡¢¹ðÇò¡£
¤½¤ó¤ÊÀÞ¤Ë¡¢Ä²³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡È¤Ç¤â¡¢º£¤Û¤É¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤äÈþÍÆ»¨»ï¤â¤Ê¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ä²³è¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡È¤È¡¢Åö»þ¤Î¼ºÇÔÃÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·¯Åç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È²æËý¤È¤«ÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»þ¤Ë¤Ï³°¿©¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó»ä¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±³°¿©¤Î»þ¤ËÁª¤Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢Á°¸å¤Î¿©»ö¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä²³è¤òÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡È¤È¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
¥ì¥·¥ÔËÜ¤ò½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Äê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È»ä¤ÏÄ´Íý¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢·ëº§¤·¤Æ29Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼çÉØÎò¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤ªÎÁÍý¤ÎÍÍ»Ò¤ò(¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç)¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡ØÄ²³è¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡ØÄ²³è¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¡Ù¡ØÄ²³è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡È¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·¯Åç¤µ¤ó¤Ï¡È¤³¤ÎËÜ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ç¡¢ÂÎ¤Ë¤â¿´¤Ë¤â¤¤¤¤Ä²³è¥ì¥·¥Ô¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Ä´ÍýÊýË¡¤Î¼Ì¿¿¤Î¼ê(¤Î¥¢¥Ã¥×)¤âÁ´Éô»ä¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ»ä¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿À¼¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ÈÂ²¤Ëºî¤Ã¤¿»þ¤ÎÈ¿±þ¤â¥á¥â½ñ¤¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤µ¤ó¤¬(ËÜ¤Ë)Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç»ä¤ÎËÜÅö¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤³¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡È¤È¡¢ÎÏÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ²³è¥ì¥·¥Ô¡×¤ÎÄ´Íý¤ò¼Â±é¡£
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸«¤»¤è¤¦¤È·¹¤±¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¥¹¡¼¥×¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¡£
¡È¤¢¡¢¤³¤Ü¤·¤¿¡Á¡È¤È¡¢¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¡ÖÇò¤ß¤½¤ÎÄ²³è¥Ý¥È¥Õ¡×¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¥¯¥ì¥½¥ó¤Î¥³¡¼¥ë¥¹¥í¡¼¡×¤Î2ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·¯Åç¤µ¤ó¤Ï¡ÈÄ²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤Ã¤ÆÂÎ¤Îº¬´´¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢°ì½ï¤ËÄ²³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡È¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û