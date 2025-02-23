¹Åç¤«¤é°ÜÀÒ¤Î¥ª¥ê¡¦¶åÎ¤°¡Ï¡¡¢¿·Å¾ÃÏ½é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¾å¡¹¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡¡2²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ
¡¡¹Åç¤«¤é³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¶åÎ¤°¡Ï¡Åê¼ê¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï(SOKKEN)¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢2²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¾å¡¹¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
½é²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦¾±»Ò¤Î¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤ê¤Ê¤¬¤é±¦Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢Â³¤¯º´Æ£Ä¾¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£ÌøÄ®¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÈÃ«Àî¸¶¤ò¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
2²ó¤ÏÀÐÄÍ¤òÆó¥´¥í¡¢°æ¾å¤ò»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¹À¥¤ÎÂÇµå¤¬¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç±¦ÂÀÂÜÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È(·ë²Ì¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ)¡£¸üß·Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤¯Â³Åê¤·¡¢½ïÊý¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î½é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤¿¡£