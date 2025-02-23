¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á ¡ÊC¡ËORICON NewS inc.

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¡¦¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡Ê43¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç­¥«¥Õ¥§¤òË¬Ìä¤·¡¢Ç­¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¥â¥Æ¥â¥Æ¡×¡ÈÇ­¥«¥Õ¥§¡É¤ÇÇ­¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á

¡¡¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÇ­¤ÎÆü¡£¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤Ë¡¢²£¿Ü²ì¤Ç»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î±Ä¤àÇ­¥«¥Õ¥§¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ­¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£Ç­¤¿¤Á¤Ø±Â¤ä¤ê¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤ÎÊý¤ä¡¢Ç­¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¤±¤É¤½¤ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤»ö¾ð¤Î»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Î¤´²ÈÂ²¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âÇ­¤¿¤Á¤Ë¥¨¥µ¤ä¤ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ­¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÇ­¥«¥Õ¥§¡¢Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÇ­¤â¤ª¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¥â¥Æ¥â¥Æ¡×¡ÖÇ­¤Ë¤â¹¥¤«¤ì¤ë¡¢¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£