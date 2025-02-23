[2.23 J3第2節](春野陸)

※14:00開始

主審:山岡良介

<出場メンバー>

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 21 大杉啓

DF 2 吉田知樹

DF 5 田辺陽太

DF 72 福宮弘乃介

MF 8 高野裕維

MF 16 上月翔聖

MF 19 水野颯太

MF 26 須藤直輝

MF 88 工藤真人

FW 11 小林心

FW 18 東家聡樹

控え

GK 1 黒川雷平

DF 4 小林大智

DF 37 深川大輔

DF 38 鈴木俊也

MF 10 佐々木敦河

MF 24 岡澤韻生

MF 66 三好麟大

FW 9 新谷聖基

FW 20 杉山伶央

監督

秋田豊

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 3 永野修都

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

MF 2 藤田一途

MF 7 小澤秀充

MF 9 棚田遼

MF 14 普光院誠

MF 21 河村匠

MF 34 曽我大地

FW 22 吉田伊吹

控え

GK 1 寺沢優太

DF 8 田中恵太

DF 55 大嶋春樹

MF 16 丸山壮大

MF 20 常安澪

MF 42 金浦真樹

FW 10 富樫佑太

FW 18 半田航也

FW 23 ダッジィ

監督

林健太郎