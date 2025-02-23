高知vs鳥取 スタメン発表
[2.23 J3第2節](春野陸)
※14:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 2 吉田知樹
DF 5 田辺陽太
DF 72 福宮弘乃介
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 26 須藤直輝
MF 88 工藤真人
FW 11 小林心
FW 18 東家聡樹
控え
GK 1 黒川雷平
DF 4 小林大智
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 10 佐々木敦河
MF 24 岡澤韻生
MF 66 三好麟大
FW 9 新谷聖基
FW 20 杉山伶央
監督
秋田豊
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 2 藤田一途
MF 7 小澤秀充
MF 9 棚田遼
MF 14 普光院誠
MF 21 河村匠
MF 34 曽我大地
FW 22 吉田伊吹
控え
GK 1 寺沢優太
DF 8 田中恵太
DF 55 大嶋春樹
MF 16 丸山壮大
MF 20 常安澪
MF 42 金浦真樹
FW 10 富樫佑太
FW 18 半田航也
FW 23 ダッジィ
監督
林健太郎
※14:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 2 吉田知樹
DF 5 田辺陽太
DF 72 福宮弘乃介
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 26 須藤直輝
MF 88 工藤真人
FW 11 小林心
FW 18 東家聡樹
控え
GK 1 黒川雷平
DF 4 小林大智
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 10 佐々木敦河
MF 66 三好麟大
FW 9 新谷聖基
FW 20 杉山伶央
監督
秋田豊
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 2 藤田一途
MF 7 小澤秀充
MF 9 棚田遼
MF 14 普光院誠
MF 21 河村匠
MF 34 曽我大地
FW 22 吉田伊吹
控え
GK 1 寺沢優太
DF 8 田中恵太
DF 55 大嶋春樹
MF 16 丸山壮大
MF 20 常安澪
MF 42 金浦真樹
FW 10 富樫佑太
FW 18 半田航也
FW 23 ダッジィ
監督
林健太郎