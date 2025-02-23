熊本vs札幌 スタメン発表
[2.23 J2第2節](えがおS)
※13:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 4 袴田裕太郎
DF 5 阿部海斗
DF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 19 渡邉怜歩
MF 21 豊田歩
FW 10 古長谷千博
FW 17 藤井皓也
FW 18 半代将都
控え
GK 55 武者大夢
DF 2 黒木晃平
MF 7 竹本雄飛
MF 27 根岸恵汰
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 14 塩浜遼
FW 20 大崎舜
監督
大木武
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 3 パク・ミンギュ
DF 25 大崎玲央
DF 47 西野奨太
MF 6 高嶺朋樹
MF 14 田中克幸
MF 30 田中宏武
MF 33 近藤友喜
MF 88 馬場晴也
FW 16 長谷川竜也
FW 45 中島大嘉
控え
GK 21 中野小次郎
DF 2 高尾瑠
DF 4 中村桐耶
DF 28 岡田大和
MF 7 スパチョーク
MF 11 青木亮太
MF 27 荒野拓馬
FW 9 ジョルディ・サンチェス
FW 99 出間思努
監督
岩政大樹
※13:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 4 袴田裕太郎
DF 5 阿部海斗
DF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 19 渡邉怜歩
MF 21 豊田歩
FW 10 古長谷千博
FW 17 藤井皓也
FW 18 半代将都
控え
GK 55 武者大夢
DF 2 黒木晃平
MF 7 竹本雄飛
MF 27 根岸恵汰
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 14 塩浜遼
監督
大木武
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 3 パク・ミンギュ
DF 25 大崎玲央
DF 47 西野奨太
MF 6 高嶺朋樹
MF 14 田中克幸
MF 30 田中宏武
MF 33 近藤友喜
MF 88 馬場晴也
FW 16 長谷川竜也
FW 45 中島大嘉
控え
GK 21 中野小次郎
DF 2 高尾瑠
DF 4 中村桐耶
DF 28 岡田大和
MF 7 スパチョーク
MF 11 青木亮太
MF 27 荒野拓馬
FW 9 ジョルディ・サンチェス
FW 99 出間思努
監督
岩政大樹