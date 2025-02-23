[2.23 J2第2節](えがおS)

※13:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 23 佐藤優也

DF 4 袴田裕太郎

DF 5 阿部海斗

DF 6 岩下航

MF 8 上村周平

MF 15 三島頌平

MF 19 渡邉怜歩

MF 21 豊田歩

FW 10 古長谷千博

FW 17 藤井皓也

FW 18 半代将都

控え

GK 55 武者大夢

DF 2 黒木晃平

MF 7 竹本雄飛

MF 27 根岸恵汰

FW 11 ベ・ジョンミン

FW 14 塩浜遼

FW 20 大崎舜

監督

大木武

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 1 菅野孝憲

DF 3 パク・ミンギュ

DF 25 大崎玲央

DF 47 西野奨太

MF 6 高嶺朋樹

MF 14 田中克幸

MF 30 田中宏武

MF 33 近藤友喜

MF 88 馬場晴也

FW 16 長谷川竜也

FW 45 中島大嘉

控え

GK 21 中野小次郎

DF 2 高尾瑠

DF 4 中村桐耶

DF 28 岡田大和

MF 7 スパチョーク

MF 11 青木亮太

MF 27 荒野拓馬

FW 9 ジョルディ・サンチェス

FW 99 出間思努

監督

岩政大樹