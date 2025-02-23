Å·¹ÄÊÅ²¼65ºÐ¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°û¿©È¼¤¦¡Ö±ã²ñ¤Îµ·¡×°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÆüËÜ¼ò¤Ç´¥ÇÕ
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï65ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤Ç¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°û¿©¤òÈ¼¤¦¡Ö±ã²ñ¤Îµ·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¸á¸å1»þº¢¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÏÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Ê¤É¹ÄÂ²Êý¤È¶¦¤ËµÜÅÂ¤ÎËÌÀÅÂ¤ËÆþ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±ã²ñ¤Îµ·¡×¤Ë¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤ä³ÕÎ½¤Ê¤ÉÌó120¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢ÊÅ²¼¤Ï¹¬¤»¤ä·ò¹¯¤ò´ê¤¦»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤È½Ë±ã¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÀ¿¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Î¹¬¤»¤È¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ò´ê¤¤¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ³§¤µ¤ó¤Î·ò¹¯¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×
°û¿©¤òÈ¼¤¦¡Ö±ã²ñ¤Îµ·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î2020Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢´¶À÷ÂÐºö¤Î¤¿¤á¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¿Í¿ô¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÆüËÜ¼ò¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿ÇÖ¤ò·Ç¤²¡¢´¥ÇÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£